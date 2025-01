Giovani eccellenze tranesi: Angela Donno premiata a Roma dalla Fondazione Italia USA

"E' stata una sorpresa , non me l'aspettavo e leggere la mail con cui mi veniva conferita la borsa di studio, mi ha reso felice", queste le prime parole digiovane tranese classe 2002, a cui la Fha assegnato per il 2024 una delle 200 borse di studio Next Generation per il master in "Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy", grazie al suo brillante percorso universitario, una laurea triennale in "Mediazione Linguistica ed interpretariato e comunicazione interculturale" conseguita per giunta in anticipo sui tempi accademici , due anni ed una sessione, con la votazione di 110/110 e lode.dopo questa prima laurea, continuerà il suo percorso universitario , ma questo premio, consegnato a Roma presso la, inorgoglisce tutta la sua famiglia e non solo lei. Ben vengano queste iniziative, come quella dellaorientate a sostenere concretamente i giovani nel loro ingresso nel mondo del lavoro globale e delle sfide internazionali, un master importante, quello vinto da Angela che viene assegnato ogni anno a giovani laureati, svolto in collaborazione conche commissionano il project work, diretto dall'ex ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca prof.e che si avvale di un panel didattico di prestigio internazionale formato da oltre 35 docenti. "Sono i giovani – ha indicato ilnel suo messaggio agli studenti del master – che hanno il compito di immaginare e realizzare l'Italia del futuro. Auspico che questa esperienza formativa contribuisca a formare menti aperte, visionarie, coraggiose ed internazionali. Il Paese ha bisogno della vostra tenacia, del vostro entusiasmo e della vostra creatività".