Giovedì 1 luglio apre il parco dei Cinque Sensi di via Grecia

E' in corso dalle prime ore della giornata la bonifica della piccola porzione di suolo adiacente il parco dei Cinque Sensi di via Grecia, prossimo all'apertura. A tal proposito c'è già una data: il parco sarà aperto al pubblico giovedì 1 luglio alle ore 20. In questi giorni verranno collocati gli ultimi arredi non ancora posizionati ma l'opera è nei fatti conclusa.Finanziato nell'ambito del bando nazionale per la riqualificazione delle periferie, il parco dei Cinque Sensi si compone dello spazio compreso tra l'edificio di edilizia convenzionata (i 23 alloggi sono stati consegnati ai cittadini beneficiari ad agosto del 2019) e dello spazio compreso tra gli edifici scolastici presenti tra cui l'asilo aperto dall'Amministrazione sempre nel 2019 (a settembre).La terza opera pubblica portata a conclusione in quel quartiere è costata poco meno di 250mila euro e si sviluppa su una superficie di 2930 metri quadrati. E' stata realizzata un'ampia area verde dotata di manto erboso ed essenze autoctone a bassa manutenzione ed è stata predisposta un'area gioco per bambini attrezzata ed a tema. Il parco è stato dotato di pubblica illuminazione e di elementi di arredo urbano nonché di un sistema di videosorveglianza e di un impianto di irrigazione. E' stato inoltre completato il sistema dei marciapiedi in continuità con quelli esistenti e sono stati definiti percorsi pedonali a servizio dell'edificato e della nuova area verde.Il parco dei Cinque Sensi è il primo ad essere concluso dei tre ricompresi nel progetto ammesso a finanziamento ministeriale. Nelle prossime settimane è in programma l'apertura anche del parco Campo Scuola di via Andria e la ripresa definitiva dei lavori del parco di via delle Tufare.