Giovedì Santo, la messa Crismale nella Cattedrale di Trani

Giovedì 1 aprile 2021, nella Cattedrale di Trani, a cominciare dalle ore 10.00, l'Arcivescovo, Mons. Leonardo D'Ascenzo, presiederà la Messa Crismale, una delle celebrazioni più significative nella vita di una comunità ecclesiale diocesana: tutte le componenti del Popolo di Dio, cominciando dai presbiteri, si ritrovano attorno al proprio Vescovo "in forza dell'unico Battesimo - scrive Don Mauro Dibenedetto, Direttore dell'Ufficio liturgico diocesano, in una comunicazione ai sacerdoti - che fa di noi un popolo sacerdotale, regale e profetico, nutrito dall'unico pane di vita".In particolare, nella Messa Crismale, tutti i sacerdoti rinnovano le promesse fatte nel giorno del propria ordinazione e viene consacrato l'olio del sacro Crisma e vengono benedetti gli oli dei Catecumeni e degli Infermi.La celebrazione - notoriamente molto partecipata da una folta presenza di fedeli provenienti dai sette centri che compongono l'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie - si svolgerà nella piena osservanza delle norme anticovid e nel rispetto della massima capienza supportata dalla Cattedrale di Trani, e ciò comporterà una riduzione vistosa delle presenze. Vi prenderanno parte: i sacerdoti, i diaconi, i religiosi e religiose, i seminaristi, e rappresentanze della varie realtà ecclesiali. Ma i fedeli tutti potranno seguirla in diretta televisiva su Amica 9 canale 91 e su Easy Tv canale 190.