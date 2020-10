Giro d’Italia, chiusura anticipata delle scuole il 10 ottobre

Il 10 ottobre la città bei Trani sarà attraversata dalla carovana del giro d'Italia di ciclismo. Per quella data, su indicazione della Prefettura di Barletta-Andria-Trani il Comune di Trani ha disposto la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado alle ore 10.Questo il percorso: via Bisceglie, via Malcangi, corso Imbriani, corso Vittorio Emanuele, piazza Indipendenza, via Barletta. Il passaggio dei ciclisti è previsto tra le 12.30 e le 13.30.