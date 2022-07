"Giù la maschera: quella spiaggia non è creata per la balneazione": per Vito Branà non c'è neanche stato collaudo

"Alla fine, dopo l'ultima mareggiata, l'amministrazione non ce l'ha più fatta e ha gettato la maschera. Hanno dichiarato che non ci saranno più interventi per ripristinare la battigia….perché quella non è una spiaggia creata per la balneazione, ma solo un ripascimento per proteggere la costa. Quindi i cittadini se vogliono andare al mare lo fanno a loro rischio e pericolo, perché secondo me (ma lo verificherò dall'ultima interrogazione che ho fatto) non c'è mai stato un collaudo. Ecco il perché delle "pietre di risulta" e non dei ciottoli…Quanti video con droni, quante polemiche, quanta propaganda dove si sono "venduti" politicamente qualcosa che non esiste.E pensare che addirittura il Sindaco in tv aveva dichiarato che i suoi figli avevano dato l'ok alla bontà della spiaggia. Tanta propaganda in cui si vende il fumo e non viene detta la verità ai cittadini, molti dei quali in quanto "polemici", a detta del Sindaco, dovrebbero espatriare.Ma le bugie hanno le gambe corte e prima o poi tutto viene a galla. Magari qualche ciottolo che i cittadini con l'anello al naso speravano".