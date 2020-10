Giunta non giunta, consiglio in attesa, differenziata e ristoratori: le pagelle

Le riunioni si susseguono, più o meno animate. Ma non si riesce a trovare la quadra, anche senza la "s". Allora, ripetiamo: Lignola, Ferrante, Laurora, Zitoli, Amoruso, Rondinone, Merra. Da leggere come si fa per la formazione della Nazionale, ma mancano ancora degli attaccanti, con o senza: Loconte o Sotero? O forse Befano? In panchina si scalpita. Mister Bottaro scrive e cancella.All'Amet si conferma l'Ad Paolillo, scritto in cirillico, per il resto si adotterà la Carta di Pisa? Manager tranesi, con vasta esperienza milanese, sono pronti col curriculum. Giudizio:: a distanza di più di un mese dalle elezioni (si era andati alle urne il 20 e 21 settembre scorso) non è ancora avvenuta la proclamazione degli eletti. Cioè non è ancora ufficiale la composizione effettiva del nuovo consiglio comunale. Sappiamo che si tratta di un procedimento di massima precisione, un lavoro lungo e "fastidioso", che i componenti dell'Ufficio portano avanti con grande impegno e lavoro certosino. E questa volta in particolare, pare a causa dei numerosi errori contenuti nei verbali e nelle documentazioni pervenute dai seggi. Ma il tempo passa, e (anche) in questa città urge riprendere il dibattito politico e amministrativo, urge riprendere il confronto, che non sia solo sui social ma soprattutto in aula, urgono decisioni, progettualità. Insomma, giudizio:: mezzo voto in più della passata pagella, quella del "diamogli qualche giorno". E dunque anche questo è un voto in…itinere, perché lo giudicheremo settimana per settimana, e l'auspicio è che con il passare dei giorni l'organizzazione di questo servizio riesca a migliorare. Certo che di tempo ne hanno avuto per programmare, ma sembra proprio che "non ce la si fa". Il Pap test (porta a porta) non offre ancora buoni risultati: le testimonianze sono nei ritardi nella raccolta, nelle immagini delle buste accatastate, nelle proteste per i bidoni ed i sacchi davanti ai portoni. Giudizio:il Dpcm gli fa un baffo. Piccoli e grandi, stellati e non, tutti hanno contribuito a fare di Trani la "Capitale del gusto" perché operano da sempre con grande professionalità, dal panzerotto al menù stellato. Ora, apprese le nuove norme restrittive, al di là delle sacrosante lamentele si sono rimboccati le maniche ed hanno cambiato tattica. Chiusura alle 18? E allora, tutti a pranzo. Idee nuove, menù strepitosi. Bravissimi. Giudizio:il presidente Francesco Giusto ne parla con una passione incredibile, e sottolinea che "dopo le delusioni avute dai forestieri, con un gruppo di amici abbiamo deciso di fondare questa nuova società. Questa è la squadra di calcio della Città di Trani, che ne contrassegna le effige. L'abbiamo fondata nel luglio 2019, e quest'anno partecipa al Campionato dilettantistico di II Categoria". Una società giovane e promettente, con tanta voglia di andare avanti: "Abbiamo sostenitori in tutta Italia – spiega Giusto – e numerosi piccoli sponsor che ci danno vitalità". Covid permettendo: gli uomini di Mister Leonino hanno praticamente giocato la partita di esordio al Comunale, battendo 3-0 il Top Player Minervino, nella prima giornata del torneo. Poi la scoperta di un caso positivo, con il rinvio della seconda giornata, e ora la sospensione del campionato. Ma senza dubbio di questi ragazzi ne parleremo ancora. Giudizio:Una iniziativa benefica della Fondazione Umberto Veronesi, lo scorso fine settimana, dal titolo "Il pomodoro buono per te, buono per la ricerca", diretta a raccogliere fondi per garantire le migliori cure possibili ai bambini malati di leucemia linfoblastica acuta (LLA), che è la tipologia di tumore più presente in età pediatrica. Un voto alto per chi si è recato allo stand e per chi ha organizzato, nonostante la pioggia, nonostante il vento. Nonostante tutto. Vincenzo Topputo, Luca Scagliarini, Nicola Cuccovillo. Giudizio:: Hanno resistito, si sono adeguati, si sono distanziati, hanno programmato calendari e iniziative, sono andati on line, hanno tentato turni. Poi: "Alziamo bandiera bianca", come ha scritto Lorenzo Procacci Leone del circolo "Dino Risi". Giudizio: