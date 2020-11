Giuramento del sindaco e convalida eletti, il 17 novembre torna a riunirsi il Consiglio comunale

Il Consiglio comunale di Trani è convocato in adunanza ordinaria nella sala consiliare di palazzo Palmieri martedì 17 novembre 2020 alle ore 10 in prima convocazione (seconda convocazione fissata per giovedì 19 novembre alla stessa ora) per la trattazione del seguente ordine del giorno:Esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità del Sindaco e dei Consiglieri Comunali ex art.41 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. Convalida elettiGiuramento del SindacoElezione del Presidente, del Vice Presidente e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio ComunaleNomina della Commissione Elettorale ComunaleNomina della Commissione per la formazione degli Elenchi Comunali dei Giudici PopolariPresentazione del Sindaco delle "Linee Programmatiche ed indirizzi generali di governoIndirizzi per le nomine presso enti, aziende ed istituzioniComunicazione del Sindaco sulla composizione della Giunta Comunale.