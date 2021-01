Good Games, gli ultimi appuntamenti in programma

Pochi giorni al termine di «». L'iniziativa, promossa dall'iniziata lo scorso 28 dicembre 2020, si concluderà infatti ilGli appuntamenti vertono su tematiche trasversali per tutti i palati, da quelle religiose alla letteratura per bambini e ragazzi, dall'uso consapevole della rete alla poesia, dall'attualità alla resilienza, dal futuro alla speranza. Presentazioni di libri e laboratori creativi pensati per appassionati di lettura di tutte le età, che in tempi di pandemia seguono on line il racconto di autori di caratura nazionale., fL'unica è raccontarsela come una storia d'amore, Roma, e per farlo si deve partire dalle assenze, dalla mancanza, dai fantasmi. La scommessa dell'identità strepita coi corvi del Pigneto, nella gramigna di una pensilina a Porta Maggiore la mattina di Natale, andando incontro all'età adulta, ride forte nelle lavanderie di quartieri multietnici, sognando l'altrove. Roma, come ogni storia d'amore, necessita di un linguaggio privato che la renda segreta, tua.Le protagoniste dei racconti di Nadia Terranova raccolti in Come una storia d'amore sono tutte donne: di età diversa, sono accomunate dal vivere nella periferia di Roma, una Roma che non è la loro città d'origine, ma in cui sono approdate a un certo punto, senza mai avere la forza o la voglia di staccarsene. Un'interrogazione sui luoghi che diventa interrogazione sul sé in un momento sospeso tra passato e futuro. I personaggi di Terranova sono spezzati, sulla soglia di un cambiamento, congelati in un ricordo. Aspettano di essere liberi, immaginano vite negli occhi degli altri, interrogano l'esistenza in una lingua che non conoscono per scoprire che la felicità è un difetto della vista e che, a volte, è necessario perdersi.è nata a Messina nel 1978 e vive a Roma. Ha scritto per Einaudi i romanzi: Gli anni al contrario (2015, vincitore di numerosi premi tra cui il Bagutta Opera Prima) e Addio fantasmi (2018, finalista al Premio Strega). È autrice di diversi libri per ragazzi, tra cui Bruno il bambino che imparò a volare (Orecchio Acerbo 2012), Casca il mondo (Mondadori 2016) e Omero è stato qui (Bompiani 2019, selezionato nella dozzina del Premio Strega Ragazzi), e un saggio sulla letteratura per ragazzi, Un'idea di infanzia (Italo Svevo 2019). Le sue opere sono tradotte in tutto il mondo. Collabora con La Stampa, La Repubblica, Il Foglio e altre testate.Edizioni Palumbi,, sacerdote della Congregazione dei Padri Passionisti, parroco a Livorno, è dottore in teologia dogmatica, laureato in psicologia e in filosofia. Giornalista, è anche autore di numerosi testi editi dal 1997 al 2020, che spaziano dalla teologia alla filosofia, dalla psicologia alla fiaba.» perché indossa le scarpe da tennis e perché le scarpe sono anche il suo biglietto di presentazione: lui è un sacerdote fuori dagli schemiPer anni ha amato la danza, ballava l'hip-hop, poi c'è stata la folgorazione., parroco presso la parrocchia Stella Maris Bisceglie, già Vicario parrocchiale presso la Parrocchia Spirito Santo in Trani e componente della Segreteria Pastorale dell'Arcidiocesi."Il libro nasce in piena pandemia da Covid 19, tra contagi, malati, morti, ospedali collassati, restrizioni imponenti, misure restrittive, economia in fallimento. Nasce in questo scenario spettrale per ridare speranza, forza, coraggio. La nostra speranza è Gesù: se 6 di Gesù sperimenti ogni giorno di essere speciale, unico, irripetibile, anche di fronte a queste sfide"., il libro – scrive"è dedicato a tutti i giovani perché sono stati loro a ispirarmi il testo, ma si rivolge a tutti coloro che appartengono a Gesù: con Gesù si è sempre giovani! Perché Colui che ti ha creato ti ha fatto di amore: le tue cellule, i tuoi organi, il tuo corpo sono composti di A, G, C, T: Amore, Gioia, Carezza e Tenerezza. Sei speciale... perché sei unico, irripetibile, prezioso, degno di stima, un prodigio della creazione del Padre. Sei speciale perché 6 di Gesù: amato, beato, perdonato, liberato, guarito, salvato. E ancora, sei amore, gioia, pace, pazienza, longanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, modestia, continenza, castità nello Spirito Santo. Il mondo vuole farti credere che 6 ripetitivo, monotono, identico. Sei prezioso solo se produci, fai crescere il PIL, hai molti like e sei sempre sotto i riflettori. I "se" sono le condizioni imposte dal mondo. Il protagonista di questo racconto è il 6. Un 6+6 punto stop! 6 speciale... 6 di Gesù!".L'autore scrive per "Vogue Italia". Nel 2014 ha lanciato una pagina Facebook che ogni mese raggiunge milioni di lettori e ha scritto i bestseller "Vita con Lloyd" (2016), "In viaggio con Lloyd" (2017) e "Un anno con Lloyd" (2018), ed. Rizzoli Lizard.Dopo il successo dei suoi romanzi con protagonista il celebre maggiordomo Lloyd, Simone Tempia ritorna ad emozionarci con il suo nuovo racconto illustrato. Un libro lieve e sincero, così magico che si può leggere anche a occhi chiusi. Perché le fiabe non sono fatte per addormentarsi, ma per svegliarsi in un mondo nuovo.", incontro con l'autricedialoga con Vito Santoro28 gennaio ore 15,30 "incontro con l'autoredialoga con Don Francesco ColangeloMondadori 29 gennaio ore 18,30 "Storie per genitori appena nati", incontro con l'autrice SIMONE TEMPIALa Biblioteca di Babele 30 gennaio ore 18,00 "Più di una regina", incontro con l'autore Onofrio Pagone", incontro con l'autore