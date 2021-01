Good Games, i prossimi appuntamenti

Programma

Sempre avvincente la programmazione di «Good Games. Libri, reti e storia di ordinaria resilienza», l'iniziativa promossa dall'Assessorato alle culture della città di Trani, diretto da Francesca Zitoli, che ha messo in rete le 5 librerie cittadine per promuovere la cultura e farla fruire gratuitamente in diretta streaming dal canale istituzionale della pagina fb della Biblioteca comunale 'Giovanni Bovio' di Trani. Gli eventi culturali, che si approssimano alla conclusione, stanno registrando una risposta importante da parte di appassionati di lettura di tutte le età, che in tempi di pandemia, seguono on line il racconto di autori e laboratori creativi. Un modo interattivo per fare cultura e per intrattenere proposto dalle librerie protagoniste del progetto: Amabile libreria religiosa, La Biblioteca di Babele, Luna di Sabbia, Miranfù e Mondadori Bookstore. Tutti gli appuntamenti, ben 32, iniziati lo scorso 28 dicembre, proseguiranno sino al 31 gennaio 2021 e vertono su tematiche trasversali per tutti i palati, da quelle religiose alla letteratura per bambini e ragazzi, dall'uso consapevole della rete alla poesia, dalla attualità alla resilienza, dal futuro alla speranza.Sabato 23 gennaio alle ore 18,00 Rosangela Cito de La Biblioteca di Babele incontrerà Tiziana Ciavardini, antropologa culturale, giornalista e scrittrice italiana che ha vissuto 24 anni tra Medio Oriente, Estremo Oriente e Sud Est Asiatico, in particolare ha trascorso gli ultimi 13 anni in Iran, intervistando le massime autorità del Paese. Negli ultimi tempi si occupa di comunicazione e fake news, terrorismo, immigrazione e donne nelle società islamiche. Autrice di "Ti racconto l'Iran", Armando editore, di "Hijab. Il velo e la libertà", Castelvecchi ed., e, in uscita, "Fammi parlare. Comunicazione, Fake News, Odio Mediatico e Libertà di Stampa", Primiceri Ed.Domenica 24 gennaio alle ore 18,30 sarà ospite della libreria Mondadori Bookstore Annalisa Strada con l'incontro "Dalla fiaba al classico: in viaggio tra le storie". In questo appuntamento la Strada, insegnante e scrittrice di libri per bambini, guiderà il pubblico di internauti in un meraviglioso viaggio nelle storie, partendo dalla fiaba per approdare ai classici della letteratura. L'Incontro è dedicato a bambini e ragazzi, alle insegnanti e a chiunque voglia avvicinarsi al mondo della lettura attraverso la narrazione dell'autrice che ha pubblicato oltre ottanta titoli e ha vinto numerosi premi, di cui ricordiamo il Gigante delle Langhe (2010), Il Premio Arpino (2011,2012), Il Premio Andersen (2014), il Premio Cento (2017). Dialogherà con lei Daniela Contis. Si potrà seguire tutto in diretta sulla pagina Facebook Mondadori Bookstore Trani oltre che sul canale istituzionale fb della Biblioteca comunale 'Giovanni Bovio'.Lunedì 25 gennaio alle ore 18,00 sarà la volta del regista italiano Marco Risi, evento organizzato a cura della libreria La Biblioteca di Babele, in collaborazione con il Circolo Culturale Dino Risi, per parlare del suo libro "Forte Respiro Rapido. La mia vita con Dino Risi", Mondadori editore, in cui Marco narra il suo rapporto col padre, il grande regista Dino Risi. Modera Rosangela Cito.Martedì 26 gennaio 2021 alle ore 18,30 nell'appuntamento a cura della libreria Mondadori Bookstore Trani Enrico Galiano presenterà "L'arte di sbagliare alla grande", ed. Garzanti. Enrico Galiano è definito dalla critica tra i migliori professori d'Italia. Creatore della web serie "Cose da Prof" con milioni di visualizzazioni su YouTube, ha grande seguito sui social ed è amato dai ragazzi di tutta Italia. I suoi libri sono tra i più letti e costantemente in classifica tra i più venduti. Con la sua straordinaria sensibilità offre sia ai ragazzi che agli adulti – genitori, educatori, insegnanti – la rinnovata consapevolezza che ogni errore altro non è che una tappa di quell'avventurosa e appassionante ricerca di sé stessi che è la vita. Nel suo ultimo libro Enrico Galiano, con sincerità e coraggio, ha deciso di svelare tutti i suoi errori e le scelte azzardate per sfatare il mito della perfezione. Dialogherà con l'autore Daniela Contis. L'evento sarà fruibile in diretta sulle pagine fb della Biblioteca comunale e della libreria Mondadori.La Biblioteca di Babele 23 gennaio ore 18,30 "La comunicazione delle culture", incontro con l'autrice Tiziana CiavardiniMondadori 24 gennaio ore 18,30 "Dalla fiaba al classico: in viaggio tra le storie", incontro con Annalisa StradaLa Biblioteca di Babele 25 gennaio ore 18,00 "Forte respiro rapido. La mia vita con Dino Risi", incontro con l'autore Marco Risi, in collaborazione col Circolo Culturale Dino Risi.Mondadori 26 gennaio ore 18,30 "L'arte di sbagliare alla grande", incontro con l'autore Enrico GalianoLuna di Sabbia 27 gennaio ore 18,30 "Come una storia d'amore", incontro con l'autrice Nadia Terranova, dialoga con Vito SantoroAmabile 28 gennaio ore 18,30 "Sei speciale...6 di Gesù", incontro con l'autore Don Maurizio De Sanctis, dialoga con Don Francesco ColangeloMondadori 29 gennaio ore 18,30 "Storie per genitori appena nati", incontro con l'autrice SIMONE TEMPIALa Biblioteca di Babele 30 gennaio ore 18,00 "Più di una regina", incontro con l'autore Onofrio PagoneLa Biblioteca di Babele 31 gennaio ore 18,00 "Baci da Polignano", incontro con l'autore Luca Bianchini