Good Games: stasera a Trani il primo appuntamento con Raffaele Nigro

Parte alle ore 19 di stasera la rassegna letteraria «Good Games. Libri, reti e storia di ordinaria resilienza», con lo scrittore lucano Raffaele Nigro che presenta la sua ultima fatica: "Il cuoco dell'imperatore, edito dalla casa editrice La nave di Teseo.Nigro , che sarà intervistato dal giornalista Onofrio Pagone, racconterà la genesi di questo romanzo storico, epico, avventuroso e lirico che offre un ritratto inedito di Federico II, della sua complessa personalità fatta di curiosità intellettuale e superstizioni , amori folli , matrimoni di convenienza ; oltre al volto di un imperatore radicalmente diverso da tanti monarchi del suo tempo, in quanto paladino del diritto, della scienza in un secolo definito buio dalla storia ma illuminato dalla sua figura tanto da essere chiamato stupor mundi.La vicenda si snoda attraverso il rapporto con Guaimaro delle Campane che si arruola al seguito della sua corte , per essere fuggito dalla scena di un duplice delitto e viene scelto come cuoco ufficiale e medico da un giovane Federico II.Il progetto Good games è giunto alla seconda edizione, cofinanziato nell'ambito del piano triennale della cultura dall'assessorato alle Culture del Comune di Trani, organizzato dall'Associazione Delle Arti in collaborazione con il Palazzo delle Arti Beltrani e le cinque librerie della città di Trani, Amabile libreria religiosa, La Biblioteca di Babele, Luna di Sabbia, Miranfù e Mondadori Bookstore.