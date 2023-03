Governare insieme, in biblioteca l'incontro di Unitre

La Sezione di Trani del Movimento Federalista Europeo, TRANI Unitre – Università della terza età e Fidapa Trani in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Trani organizzano per lunedì 27 marzo alle ore 18:00 presso la Biblioteca G. Bovio di Trani un incontro dal titolo "Governare Insieme". Esso prevede la presentazione dell'omonimo libro di Francesco Lo Giudice: Governare insieme. Uno spazio utile per gli amministratori locali.Il volume nasce da una raccolta di articoli ove l'autore affronta le tematiche riguardanti l'amministrazione di Comuni ed enti locali: sanità, ambiente, energie rinnovabili, questione meridionale, lavoro, urbanistica, giustizia, politiche sociali, fisco e finanza pubblica, turismo, polizia locale, funzionamento degli apparati burocratici, cultura e beni culturali, sport. Non sono assenti i riferimenti alla gestione dell'emergenza pandemica da Covid-19 che ha visto il coinvolgimento cruciale delle amministrazioni locali.Dialogheranno con l'autore: l'Ins. Raffaella Facondi, la Dott.ssa Lucia De Mari, il Sig. Reginaldo Capparelli, il Prof. Gaetano Attivissimo, il Dott. Gianfranco Matichecchia e il Prof. Vito Santoro. Interverrà anche il Sindaco di Trani Avv. Amedeo Bottaro.