Governo Draghi, per Rosa Uva occorre seguire "il percorso tracciato da Forza Italia"

La nascita di questo nuovo Governo, "Il Governo sintesi di più partiti politici", mi rallegra e mi porta indietro di due anni e mi fa pensare all'organizzazione che il Buongoverno di Trani aveva proposto nel tavolo delle consultazioni, chiedendo di aprire a nuovi scenari e a nuove possibilità magari anche a realtà non strettamente di centro dx, per costruire insieme una Trani migliore e rappresentativa di tutte le istanze.Purtroppo, questo,ovviamente non è stato accettato perché forse troppo prematuro e troppo nuovo rispetto al vecchio modo di fare politica! Ognuno chiuso nei suoi confini! Invece oggi, (questa è la bellezza della vita, quello che era ieri oggi non lo è più, e quello che sarà domani sicuramente sarà diverso e spero migliore di quello che accade oggi) apprezzo e condivido sempre più il percorso tracciato da Forza Italia che sin dal primo momento di questa crisi, mette da parte gli interessi personali e le logiche politiche e si rende protagonista di un nuovo percorso politico, aprendo a nuove possibilità e a nuovi colori politici e soprattutto cercando i migliori per il bene del Paese.Il Buongoverno ha prevalso! Credo che questa sia la nuova strada da tracciare, la possibilità di collaborare e lavorare per rispondere per senso civico e servizio alle mille difficoltà che di questi tempi viviamo in una pluralità di intenti!