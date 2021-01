Tar respinge il ricorso di Forza Italia, Rosa Uva: «E' la seconda volta che gli eventi mi sbeffeggiano»

Il Tar dichiara inammissibile il ricorso ( link all'articolo ) per una notifica non eseguita, non per il merito...è la seconda volta che gli eventi mi sbeffeggiano. Mi spiego e cerco di verbalizzare quello che penso. I mesi corrono dopo il 22 settembre, giorno della mia sconfitta elettorale, le esperienze aumentano. Sorrido e penso che a volte ci sia un Disegno sopra ogni evento.Il 22 settembre, appunto, non entro in Consiglio Comunale per soli 15 voti di lista, pur essendo la seconda più suffragata del centro destra, il partito Fi vuole fortemente far valere la propria posizione in Consiglio Comunale, e fa ricorso al Tar, affinché si possa rivedere il risultato elettorale ed ottenere il secondo seggio in Consiglio Comunale. Il Tar, il 15 Gennaio dichiara il ricorso inammissibile non per il merito, ma per un errore di procedura, notifica non eseguita.Forza Italia è da sempre il mio partito, le mie più grandi vittorie appartengono alla storia di Fi ed alla mia adesione ed appartenenza al suo interno. Mi sono ricandidata in Fi per coerenza e per rispetto alla mia storia passata.Continuo a sorridere, perché penso a questo punto, che il destino non vada forzato...sono delusa, ma allo stesso tempo soddisfatta del risultato elettorale ottenuto, la più grande vittoria per me, è il consenso della tanta gente che mi è vicina, consenso che prescinde dalla visibilità istituzionale, ho sempre creduto che se si lotta fermamente per qualcosa in cui si crede, i risultati si ottengono a prescindere. Vedremo! Per ora ringrazio il senatore Dario Damiani, Alfonso Mangione segretario di Fi che si è battuto sino alla fine per far valere Fi a Trani, ringrazio la mia amica Paola per il suo supporto e Luca per il suo entusiasmo. Ringrazio i miei amici, quelli veri, che mi sono sempre a fianco che mi incoraggiano mi aiutano e sostengono.Ringrazio il direttivo del Buongoverno che mi è vicino e mi consiglia, ma soprattutto, ringrazio la mia famiglia che mi supporta e sopporta. Non per ultimo ma con lo sguardo pieno di gratitudine ringrazio tutte le persone che ho incontrato, che mi hanno dimostrato prima ed ora nonostante la mia assenza istituzionale sostegno e mi hanno trasmesso forza. La vita è bella ed è degna sempre di essere vissuta con le sue vittorie ma anche con le sue sconfitte! Viva la vita!