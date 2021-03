Quartiere Stadio, Rosa Uva: "Necessario intervenire subito eliminando barriere"

La mia attenzione soprattutto vista la situazione è rivolta al prolungamento del sottopasso della stazione ferroviaria, dove credo che piuttosto che continuare a perder tempo per tentare di acquisire alcune aree in prossimità della stazione, si realizzi il prolungamento del sottopasso pedonale in stazione, strategicamente prodromico rispetto al sottovia di Via Corato affinchè i residenti a piedi possano attraversare la ferrovia nel tempo necessario per l'esecuzione del sottovia principale.



- Rosa Uva, Buongoverno Trani

Osservo e ammiro la bellezza della nostra città, ma purtroppo rilevo che ci sono ancora tanti progetti che non sono stati portati a termine. Credo che il più importante in questo momento e tralasciato, perché di fatto non vi è ancora nulla, e reca sempre tanti disagi agli abitanti del Quartiere Stadio, soprattutto quando piove, riguarda il sottovia di Via De Robertis.È necessario riportare al centro il quartiere Stadio eliminando le barriere. A quanto mi risulta in data 26.02.2020 è stata sottoscritta una convenzione tra il Comune di Trani e Rete Ferroviaria Italiana in virtù della quale, con assunzione dei relativi oneri e spese, il primo avrebbe dovuto realizzare il prolungamento del sottopasso pedonale della stazione e la seconda la realizzazione del sottovia veicolare e pedonale di Via De Robertis.In questo tempo però c'è un lungo silenzio, dell'amministrazione comunale in merito, che però è stato interrotto dal Movimento Civico per la realizzazione del sottovia di Via Corato che ha interessato il Prefetto della BAT, il quale ha reso noto, in data 26.01.2021, che il Comune di Trani ha potuto approvare il progetto con Rete Ferroviaria Italiana, che si occuperà dei lavori di soppressione del passaggio a livello di Via De Robertis con la realizzazione del sottovia carrabile e pedonale nell'area sottostante, compresi i lavori di spostamento dei sottoservizi.