Grande partecipazione per l'ultimo saluto ad Elisa Caressa

Social Video 2 minuti Funerali di Elisa Caressa, l'uscita del feretro dalla chiesa

Lacrime e commozione, ma anche tantissimi palloncini e giovani con magliette bianche ad omaggiare una vita spezzata troppo precocemente. Una folla di gente ha preso parte questo pomeriggio ai funerali di Elisa Caressa, la quattordicenne scomparsa domenica scorsa a causa di un incidente stradale sulla Trani-Bisceglie.La chiesa parrocchiale dei S.s. Angeli Custodi si è riempita in poco tempo, ancor prima dell'inizio delle esequie fissate alle ore 16 e officiate da don Enzo de Ceglie, cosicché in molti hanno dovuto sostare all'esterno in attesa dell'uscita del feretro. Un segnale forte di vicinanza alla famiglia e parenti da parte dell'intera comunità cittadina: tanti i giovanissimi presenti, amici di Elisa o anche semplici conoscenti.Un lungo applauso, e palloncini bianchi e rosa lasciati liberi nel cielo terso ed azzurro di questo afoso 23 luglio hanno accompagnato l'uscita della bara bianca in un clima di religioso silenzio, interrotto solo dalle lacrime dei presenti.A regolare la circolazione e garantire che tutto si svolgesse in un clima di ordine anche diverse pattuglie della Polizia locale. Presenti anche gli Operatori Emergenza Radio di Trani. Subito dopo i funerali è infine seguito un corteo che ha sostato per qualche minuto davanti all'abitazione di Elisa per un ultimo momento di raccoglimento.