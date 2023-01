Grande partecipazione e dolore per la fiaccolata in ricordo di Teresa Di Tondo

Una grande e commossa partecipazione da parte della cittadinanza per la fiaccolata partita questo pomeriggio dal Comune di Trani, in onore di Teresa di Tondo, la 44enne uccisa dal compagno che poi si è tolto la vita.Tantissime persone hanno voluto ricordare l'educatrice impegnata nelle scuole con il servizio di assistenza specialistica, molto benvoluta: attualmente prestava servizio alla scuola Baldassarre.Un lungo corteo quello organizzato dal Centro Antiviolenza Save, in collaborazione con l'Amministrazione comunale che è partito da via Tenente Morrico per raggiungere piazza Dante dove si è svolto un toccante momento di riflessione a cura dei dirigenti scolastici del territorio. Il corteo ha ripreso il percorso percorrendo corso Italia, corso Vittorio Emanuele, corso Cavour e piazza Plebiscito: qui nei pressi della panchina rossa ci sono stati ulteriori interventi da parte delle autorità. Tra i tanti presenti anche il papà e la mamma di Raffaele Casale, il giovane chef scomparso nel 2017 a seguito di un incidente in via Martiri di Palermo.