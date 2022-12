Grande successo in Piazza Libertà per il concerto Pastor Ron Gospel Show

Ancora un grande successo per il concerto Gospel approdato in piazza Libertà a Trani nell'ambito della Rassegna Sere d'incanto curata dalla Fondazione S.E.C.A. per il periodo natalizio.Un vero e proprio show in cui la dirompente personalità di Pastor Ron e del suo gruppo ha travolto letteralmente il pubblico per un'ora e mezza in un vortice di spiritualità e divertimento. Il carisma di Pastor Ron ha saputo scaldare la piazza gremita con la sua voce dalle sonorità black soul contaminando diversi stili musicali in chiave Gospel.Adulti, giovani e bambini hanno risposto con grande entusiasmo alle coinvolgenti performance degli eclettici artisti tra le luci e i colori di una piazza in cui si respirava una magica atmosfera natalizia.Pastor Ron in primis e tutto il suo gruppo sono riusciti ad arrivare diretti al cuore delle persone, percependone l'energia che è stata ripagata da una vera e propria dichiarazione d'amore verso la città di Trani.La Fondazione S.E.C.A., in collaborazione con l'Amministrazione comunale, ha fortemente voluto portare a Trani un vero e proprio concerto Gospel american style consacrandolo come il più atteso evento del Natale tranese.La Rassegna continua con un altro grande appuntamento gratuito con il concerto "Piero Dotti and Christmas Quartet" il giorno 26 dicembre per un Santo Stefano in musica al Polo Museale di Trani. Per info: 0883.58.24.70 o info@fondazioneseca.it .