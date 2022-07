«Grazie a nome di tutti i cittadini di Trani», un anno fa l'inaugurazione del comando provinciale dei Carabinieri di Trani

E' trascorso esattamente un anno dalla visita del ministro Lamorgese per l'inaugurazione della sede provinciale del Comando dei Carabinieri di Trani: una cerimonia alla presenza delle più alte cariche militari ed istituzionali che ha sancito un momento storico per la città.Ora in occasione del primo anniversario di quell'accadimento, un cittadino tranese, Giovanni Paradiso, ha voluto esprimere tutta la propria vicinanza agli uomini dell'Arma dei Carabinieri ma in generale alle forze dell'ordine anche dopo l'episodio verificatosi ieri dove un'automobilista ha aggredito alcuni agenti della Polizia di Stato a seguito di un controllo: «Vorrei esprimere il mio ringraziamento a nome di tutti i cittadini di Trani che credono e rispettano le istituzioni. Grazie in primis ai Comandanti entranti e uscenti in quest'ultimo anno e ai ragazzi di qualsiasi ordine e grado che rischiano la propria vita per la nostra sicurezza».