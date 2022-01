Green pass dal parrucchiere e estetista, obbligo da oggi

vaccinazione

guarigione

tampone antigenico rapido nelle ultime 48 ore

tampone molecolare nelle ultime 72 ore.

Si ricorda che l'obbligo resterà in vigore fino al 31 marzo e che le multe per i trasgressori vanno dai 400 ai 1000 euro. Se è un lavoratore a non avere il disco verde "è prevista l'assenza ingiustificata, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green pass".

Come previsto dalla normativa nazionale, da giovedì 20 gennaio per accedere a barbieri, parrucchieri e centri estetici sarà obbligatorio presentare il Green Pass "base", ovvero quello che si ottiene dopo:Finora questo tipo di attività era stato escluso, ma da oggi in poi sarà necessaria la certificazione verde, ottenibile anche con tampone, per tagliare i capelli o per andare dall'estetista. Nei prossimi dieci giorni, poi, la lista delle attività per cui sarà necessario il green pass base si allargherà ulteriormente: dal 1° febbraio infatti ci saranno ulteriori restrizioni per quanti non risulteranno vaccinati.