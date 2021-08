Green pass obbligatorio dal 1° settembre: ecco cosa cambia per trasporti, scuola e università

Trasporti

La certificazione è obbligatoria per il personale universitario e per gli studenti (sono previsti controlli a campione).

Con il Decreto Legge n. 111 del 6 agosto sono definiti ulteriori utilizzi della Certificazione verde Covid-19 sui mezzi di trasporto e in ambito scolastico e universitario.Dal 1° settembre la Certificazione verde Covid-19 è necessaria per viaggiare su:L'obbligo non si applica alle persone escluse per età dalla campagna vaccinale o che, per motivi di salute e in base alle indicazioni del Comitato tecnico scientifico (CTS), non possono vaccinarsi.Dal 1° settembre 2021 la Certificazione verde Covid-19 è obbligatoria per il personale scolastico.Chi non possiede la Certificazione risulta assente ingiustificato, dal quinto giorno il rapporto di lavoro è sospeso.