Greenpass, il ministro Lamorgese chiarisce: "Il ristoratore non deve chiedere nessun documento"

«Il ristoratore non deve chiedere il documento, deve chiedere il green pass».Parole di chiarimento in merito ad uno degli argomenti caldi del momento arrivano dal ministro degli Interni, Luciana Lamorgese. Intervenuta durante una diretta del quotidiano La Stampa, aggiunge: «Andare in un locale con il green pass è come andare al cinema con il biglietto».«Come forze di polizia daremo un supporto dove necessario agli esercenti - sottolinea - e faremo una circolare per chiarire questi punti. Abbiamo visto che c'è confusione su questo, ma nessuno ha chiesto agli esercenti di chiedere il documento di identità».Non è una caccia terroristica al no vax ma un processo di responsabilizzazione collettiva teso a evitare il diffondersi del virus .