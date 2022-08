Grosso albero cade nella notte in via Malcangi, nessun danno a cose o persone

Il maltempo delle scorse ore, unitamente alla scarsa manutenzione, le possibili cause della caduta di un grosso albero in via Malcangi: il fatto è avvenuto nella notte intorno alle ore 2. Fortunatamente l'impatto non ha creato danni né a cose né a persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di rimozione e la polizia municipale. La strada è rimasta bloccata per diverso tempo fino allo sgombero della carreggiata.