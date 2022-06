Guardare al 2030 fra turismo, cultura e siti Unesco

È in programma questa mattina la penultima tappa di​ Puglia 3x6x5​ che si terra' dalle ore 9.30-13,​ presso il​ Polo Museale Diocesano - Museo della Macchina per Scrivere - Fondazione S.E.C.A. in piazza Duomo n. 8.

Il viaggio itinerante per confrontarsi sul futuro del turismo e della cultura in​ Puglia​ è una attività di​ ARET​ PugliaPromozione,​ Regione Puglia​ e del suo​ Dipartimento Turismo Cultura, insieme al​ Consorzio Teatro Pubblico Pugliese​ e all'Apulia Film Commission​ che incontrano il territorio per riprogrammare le risorse finanziarie e le strategie turistiche e culturali di​ Puglia365​ e​ PIIIL Cultura Puglia​ dal 2023 al 2030.

Il punto di partenza è l'uniità comune e condivisa che è il brand​ Puglia. L'obietttivo è generare una nuova cultura d'impresa mediante un'intelligente innovazione della strategia a sostegno del lavoro dell'industria turistica e culturale.

Puglia​ 3x5x5 arriva, quindi, nella sesta provincia proprio per ascoltare con attenzione il territorio e per​ riflettere su cosa è avvenuto nei primi 5 anni della strategia turistica e culturale in​ Puglia, guardando insieme al 2030. La formula, tanto apprezzata dai cittadini e dagli operatori di settore, è quella della condivisione di ciò che è stato fatto come base oggettiva di riflessione, per poi passare la parola a chi interverrà fisicamente all'evento. L'obiettivo è interrogarci​ insieme sulla vocazione territoriale di ogni provincia e la​ BAT​ vanta senz'altro la specificità di essere uno dei siti​ UNESCO​ della Puglia.

​

Il programma di​ Puglia 3x6x5​ di​ giovedì 30 giugno a Trani presso il Polo Museale in piazza Duomo n. 8, prevede:

·​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 9:30 -​ Accredito

·​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 10:00 -​ Apertura Lavori

·​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 11:30 -​ Interventi e confronto con il pubblico di cittadini e operatori del settore

·​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 13:00 -​ Chiusura Lavori

Parteciperanno il presidente della Regione Puglia​ Michele Emiliano, l'assessore regionale al Turismo​ Gianfranco Lopane, la consigliera regionale con delega alla Cultura​ Grazia Di Bari, il direttore Dipartimento Cultura Turismo​ Aldo Patruno, il direttore generale di Pugliapromozione​ Luca Scandale.