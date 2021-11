Guida Michelin 2022: confermate le stelle tranesi di Casa Sgarra e Quintessenza

Nessuna new entry nel firmamento della guida delle eccellenze italiane

Tra i 239 ristoranti d'Italia con una stella Michelin anche quest'anno figurano casa Sgarra dei fratelli Sgarra e Quintessenza.Si sperava in un incremento di presenze sulla guida, vista anche l'eccellenza di alcuni ristoranti che costituiscono già un motivo di attrazione per la città, ma tra gli undici nuovi stellati non c'era nessuno dei nostri professionisti della cucina.Al di là di riconoscimenti speciali tra i quali vogliamo sottolineare quello di una giovanissima pugliese (Premio Giovane dell'anno a Solaika Marrocco del Primo, di Lecce), poche novità nel firmamento della guida famosa nel mondo.Solo due nuovi ristoratori premiati con due stelle e nessun ingresso nei tre stelle, tutti riconfermati dallo scorso anno.