Parte oggi a Trani "InNova", il festival itinerante per favorire l'innovazione sociale

Marie Moise ricercatrice, attivista e femminista

Vittorio Cogliati Dezza, insegnante ed ambientalista, membro del Coordinamento del Forum Disuguaglianze e Diversità ed ex presidente nazionale di Legambiente

Antonio Consiglio, psicologo ed esperto di mobility managment

Giulio Ferretto di Comunitazione, esperto di facilitazione e dinamiche di comunità.

"Porta inNova" festival, essere attivisti del cambiamento. L'appuntamento giusto nella città di Trani per chi vuole trasformare il presente: workshop e approfondimenti tematici, lavoro collettivo, condivisione di buone pratiche, nuove amicizie, svago e buon cibo.Inizia oggi un festival itinerante per favorire connessioni, facilitare lo scambio di informazioni fra le soggettività che contribuiscono alla crescita del territorio, per ispirare l'innovazione sociale.Tra gli altri, saranno ospiti del festival: