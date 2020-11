"Ho votato a favore, ma resto all'opposizione": Vito Branà chiarisce la sua posizione

Ha votato a favore delle Linee Programmatiche della nuova amministrazione comunale, ma rimane all'opposizione: Vito Branà, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle (si era presentato come candidato sindaco) intende sottolineare la sua posizione, al netto del personale voto di approvazione del programma del nuovo governo cittadino.Lo sottolinea in un post, con il quale vuole appunto fare chiarezza: "Dopo una attenta analisi e lettura delle linee programmatiche ho evinto che il 90% di esse combaciavano con il nostro programma elettorale. Ho votato a favore – spiega Branà - perché ritengo che le cose condivisibili e che vanno a favore della cittadinanza non devono avere colore politico.Il mio voto a favore non è un appoggio alla maggioranza, resto all'opposizione. Dire sempre 'No' o sbraitare per farsi 'vedere' non è nel mio stile e nel gruppo che rappresento. La mia sarà opposizione costruttiva, vuol dire che quando ci sarà da proporre lo farò, quando ci sarà da contestare lo farò, quando ci sarà da votare un atto che ritengo vada a favore di tutti i cittadini, lo voterò a favore. Questo perché sono una persona libera, senza pre concetti. Le persone buone e quelle meno buone sono in tutti gli schieramenti, e noi non siamo migliori degli altri. È nei fatti che dobbiamo dimostrarlo, perché le idee e le azioni camminano sulle gambe delle persone.Inoltre non accetto nè io, nè il gruppo che rappresento, lezioni di credibilità da chi con la sua incapacità lo ha portato ai minimi termini. Dico a queste persone di farsi una vita e di pensare alle cose belle, perché quando vivi sempre con l'astio e la delusione, non vivi bene. Nel bene e nel male le decisioni le prenderò io e dovrò rispondere solo al mio gruppo e ai cittadini che mi hanno supportato".E' molto probabile che Branà abbia voluto rispondere al post dell'ex consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Antonella Papagni: "Sono rammaricata e molto. Come sapete – ha scritto - la mia attività politica è cessata due anni fa. Non ho mai smesso di seguire. Ma. C'è un ma. Vedere che il consigliere eletto del movimento 5 Stelle vota le linee programmatiche del suo avversario è disgustoso. Unico e solo della minoranza (ne siamo sicuri?). Dopo 10 anni di militanza, dopo 10 anni di sangue buttato ora vedo questo. Ho fatto bene a dimettermi".