Hub vaccinale di Trani, aperture per il mese di agosto

L'Asl Bat ha comunicato il calendario delle aperture dell'hub di Trani relativamente il mese di agosto. Il centro vaccinale di via Falcone resterà pressoché sempre aperto, salvo restare chiuso per poche giornate, secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 12.30 e in due occasioni (il 3 e 20 agosto) dalle 9 alle 16.30 e dalle 9 alle 17.30.Di seguito il calendario completo.