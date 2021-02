I commercianti del centro storico: "Punire gli incivili della movida in questo modo è uccidere noi"

"Non possiamo pagare noi le conseguenze di gente incivile, noi seguiamo le regole dei dpcm: ma che significa che tutto questo deve coinvolgere solo noi? La movida è anche altrove, e allora però che la legge sia uguale per tutti, perché in questo momento chi non è qui è andato altrove, davanti a altri locali a assembrarsi. Chiudeteci pure, ma allora tutti, e però diteci anche come andare avanti".



Chiedono di parlare con il sindaco i commercianti ormai sfiancati e ieri sera, al vedere i blocchi di via Lagalante, davvero arrabbiati. Tutto il perimetro della zona infatti è pieno di poliziotti in borghese e in divisa. Ma solo in quel perimetro, come se il pericolo da sventare fosse solo lì, impedendo l'accesso ai locali.



Queste decisioni cosi gravi, lamentano, non vanno prese senza considerare la opinione, il punto di vista, le proposte delle persone coinvolte. Punire l'inciviltà della movida senza mascherina che non rispetta le regole di un contagio che dilaga è far morire Sansone con tutti i Filistei.

"Non esiste una Movida di serie A e di serie B, i nostri locali e l'accesso e le consumazioni sono somministrate secondo le disposizioni e nel rispetto delle norma anticovid, invece guardate: via Lagalante è chiusa da un estremo all'altro". Sono in numero davvero elevato le forze dell'ordine che ieri sera hanno presdiato le vie del centro. E i commercianti, che grazie al regime di zona gialla riuscivano appena ad andare avanti, a regime già notevolmente ridotto, si vedono con un azione da far west impedire l'accesso ai propri locali.