I consulenti del lavoro della Bat si vaccinano all’hub di Network Contacts

Un momento di grande valore pratico e simbolico. Un'occasione fondamentale per consentire a tutti i consulenti del lavoro di operare in totale serenità.Oggi si è provveduto alla vaccinazione dei titolari e dei dipendenti degli studi dei consulenti del lavoro della Bat. Un'iniziativa fortemente voluta e che ha trovato nella disponibilità di Network Contacts, azienda ospitante e trasformata per l'occasione in hub vaccinale, un formidabile alleato. Il coordinamento del progetto è stato Gilberto Iannone di Tecsial.A celebrare l'evento sono stati Angela Losito, presidente dell'ordine dei Consulenti del lavoro, e Matteo Leonetti, presidente Ancl Bat. "Si tratta – è il loro commento – di un evento di straordinaria importanza, che da un lato ci dà la possibilità di somministrare il vaccino ai consulenti, dall'altro ci consente di comunicare ai professionisti collegati alle imprese l'importanza ed utilità della vaccinazione per i lavoratori".Una conferma, una volta di più, della capacità di fare squadra tra le imprese del territorio. E in questo caso, un valore aggiunto niente affatto scontato: un ordine professionale che garantisce agli iscritti di tutelare la propria salute. "Siamo orgogliosi – concludono – di aver raggiunto questo traguardo. E d'altronde l'hub vaccinale allestito a Molfetta è la dimostrazione di come le aziende siano vitali per una comunità. Ben oltre le offerte di lavoro".