I Dialoghi di Trani all'insegna della "Responsabilità": iniziato il conto alla rovescia

Prenderà il via dal, la più nota rassegna culturale del Mezzogiorno e tra i festival letterari più apprezzati in Italia. Il festival che quest'anno diventa maggiorenne, rinnova l'incontro intorno ad un tavolo, in una piazza, nel cortile di un palazzo o in una chiesa di Trani e nei comuni della Puglia federiciana (Andria, Bisceglie e Corato), di personalità di diversi orientamenti sociali, culturali e politici che si confrontano intorno ai libri e alle idee, che per questa edizione hanno come leitmotiv il tema dellaNell'edizione 2018 il i dialoghi hanno offerto gratuitamente, un cartellone di attività per i più piccoli,, i laboratori dellae altri workshop tematici su scrittura e teatro; unain collaborazione con il, gli incontri promossi da, e il Premio letterario, giunto alla IV edizione.Infatti, nel corso dell'anno i Dialoghi organizzano a Trani e in giro per la Puglia e l'Italia, numerosi incontri di approfondimento su temi letterari e di attualità, presentazioni di libri, incontri di lettura, coinvolgendo finora autori come Carofiglio, Canfora, Bauman, Serra, Benni, Maraini e tanti altri.Per l'edizione 2019, oltre al ricco programma di incontri e laboratori, i Dialoghi offriranno al pubblico ben, che coinvolgeranno artisti come, e una, che raccoglierà i contributi dei principali ospiti dei Dialoghi.In questa edizione ci saranno anche: Alessandro Baricco, Cristina Battocletti, Annalena Benini, Mauro Biani , Remo Bodei , Massimo Bray, Stefano Bucci,Antonio Calabrò, Sabino Cassese, Lucio Cavazzoni, Francesca Coin, Paolo Flores d'Arcais, Mariafelicia De Laurentis, Tonio Dell'Olio, Pietro Del Soldà, Felice Di Lernia,Oliviero Diliberto, Nino Di Matteo, Paolo Di Paolo, Domenico Favuzzi, Mattia Feltri, Walter Ganapini, Fabrizio Gifuni, Licia Granello, Giovanni Grasso, Saverio Lodato, Simona Maggiorelli, Vito Mancuso, Piergaetano Marchetti, ,Valeriu Nicolae, Moni Ovadia, Antonello Pasini, Giovanni Pomarico, Elena Pulcini, Francesco Remotti, Giovanni Ricchiuti, Hamilton Santià, Aldo Schiavone,Guido Tonelli, Salvatore Veca, Timur Vermes, Stefano Zamagni, Gustavo Zagrebelsky, Giorgio Zanchini.Per realizzare questo ricco programma e organizzare eventi in 4 città, I Dialoghi hanno bisogno dell'entusiasmo di tutti, per questo chiunque, se lo vorrà, potrào direttamente dal sito de i Dialoghi (), diventando 'azionista' dell'edizione 2019 dell'evento.Le "ricompense" sono numerose e interessanti!