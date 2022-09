I Gemelli Diversi a Cottura Media prima del concerto di sabato a Trani

Social Video 30 secondi Gemelli Diversi a Trani

Hanno fatto ballare le generazioni degli anni '90 e 2000 con hit come "Un attimo ancora", "Tu corri", "Mary", "Un altro ballo", "Fotoricordo". Per la penultima tappa del loro tour i Gemelli Diversi si sono esibiti a Trani sabato scorso al Baihana Club, sul litorale nord. E cosa c'era di meglio di una bella mangiata di pesce locale prima di esibirsi? Il duo è stato immortalato a Cottura Media, il ristorante a due passi dalla cattedrale. «Qui si mangia pesce da dio», affermano simpaticamente in un video messaggio. Non è la prima volta che Cottura Media viene scelta dagli artisti che si esibiscono a Trani: l'anno scorso anche Samuele Bersani aveva cenato nell'osteria di piazza Cesare Battisti subito dopo il concerto in piazza Duomo. La settimana scorsa invece è stato il palcoscenico da cui ha parlato l'ex premier Giuseppe Conte. Insomma, Cottura Media si conferma location prediletta da gente dello spettacolo e non solo!