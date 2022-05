"ll ruolo degli Archivi di Stato nell'era informatica": un incontro per un tema fortemente sentito a Trani

La Croce Bianca, d'intesa con il Comitato pro Archivio di Stato, ha organizzato una Conferenza per martedì 24 maggio p.v., alle ore 19.00, che si terrà presso l'Auditorium di Via Fusco n. 57. Il tema dell'incontro verterà su "Il ruolo degli Archivi di Stato nell'epoca dell'Informatica".Il moderatore dell'incontro sarà l'avv. Alessandro Moscatelli, coordinatore del Comitato, mentre terranno le loro relazioni l'ing. Elio Loiodice, presidente della Croce Bianca, su "I processi di dematerializzazione e l'informatizzazione della P. A." e l'avv. Vittorio Tolomeo su "Dagli Archivi Muti agli Archivi Dialoganti".Hanno dato il loro patrocinio il Consiglio Notarile e la Fondazione dell'Ordine Forense nonché il Lions Club Trani Ordinamenta Maris, il Rotary Club di Trani, il Club UNESCO e la FIDAPA di Trani. Sono previsti interventi programmati oltre che un dibattito.Sarà un incontro molto importante e molto significativo per le aspettative che si erano create nell'attuazione dell'organizzazione e nella distribuzione degli Uffici delle nuove province italiane a cominciare dalla Provincia di Barlette Andria e Trani.