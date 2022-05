I Maneskin escono in auto blindate per recarsi alla sfilata di Gucci, fan delusi

Tanta delusione per i centinaia di fan radunati fuori a Villa Ascosa in attesa di strappare un autografo o un selfie con i Maneskin. Attesa vana perché la band è uscita poco prima delle 19.30 a bordo di auto dai vetri oscurati e non ha potuto incontrare il pubblico per questioni di riservatezza legate al look: la band sarà infatti stasera ospite alla sfilata di Gucci sul Castel del Monte dove suonerà.Prima di lasciare la villa sul mare nella quale risiedono, i Maneskin hanno però voluto incontrare Gigi Mintrone, un ragazzo disabile costretto a vivere su una sedie a rotelle e scrittore in erba. Il giovane è stato fatto entrare all'interno di Villa Ascosa dove ha incontrato la band e consegnato loro alcune copie del suo libro con la speranza di aiutarlo nella pubblicizzazione.Delusione invece per figlia batterista e suo padre, artista, venuti da Gallipoli solo per ricevere una firma da Ethan sul piatto della batteria. Niente da fare anche per molte ragazzine in attesa dalle 9 di questa mattina, anche solo per incrociare lo sguardo di uno di loro.I Maneskin in ogni caso faranno ritorno stasera a Villa Ascosa dove trascorreranno l'ultima notte per poi lasciare Trani nella giornata di domani.