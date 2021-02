I pensieri dei piccoli diventano grandi insegnamenti

Questa è la storia di Marco, un bimbo di 7 anni, e la raccontiamo perché piena di significato. Marco è seduto nella sua cameretta a disegnare come accade a milioni di bambini della sua età, i suoi genitori sono in cucina ad ascoltare il tg e a commentare fra loro le notizie.Ad un certo punto arriva Marco, richiama l'attenzione dei genitori mostrando loro un disegno e poi esclama: "Ho fatto un cartello, mi fate le copie così poi tappezziamo le città?". I genitori, quasi increduli e stupiti, guardano il disegno e quasi commossi rispondono in maniera affermativa, elogiando il bambino per il senso di responsabilità mostrato a soli 7 anni soprattutto perché nessuno aveva chiesto a Marco quel disegno, né era un compito ricevuto dalle maestre.Quando ho incontrato la zia di Marco che mi ha raccontato en passant questo episodio curioso quanto significativo, ho deciso di renderlo pubblico; in primis perché ci da la reale percezione di come i nostri figli, nipoti, insomma i più piccoli, stiano vivendo questo momento storico drammatico ed in secundis perché ci fa capire che a volte sono i piccoli a dare grandi e saggi consigli.Ovviamente ci sono milioni di bambini in tutto il mondo che hanno mostrato la stessa sensibilità di Marco e questo ci fa ben sperare: in fondo, i bambini di oggi saranno gli adulti di domani quindi ci auguriamo che "tanti Marco" con ideali sani siano capaci di far vivere le future generazioni in un mondo migliore di quello che noi gli abbiamo offerto fino ad oggi.