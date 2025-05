I talenti della BaldasSound Orchestra si affermano in concorsi musicali nazionali ed internazionali

Già abbiamo fatto riferimento in passato alla storia della "cantera", del prezioso vivaio musicale della scuola Baldassarre. Quel vero e proprio gioiello espressivo e didattico, plasmato e curato dal prof. Alessandro Giusto che già da qualche anno dirige la BaldasSound, un orchestra polistrumentale che avvia e forma, appassiona i ragazzi e permette loro, in svariati casi di affermarsi.E stavolta riparliamo in questi termini dell'Orchestra in questione, proprio perché alcuni degli alunni cresciuti in questo vivaio, hanno riportato affermazioni di un certo rilievo: ad esempio nel Concorso Internazionale "Muse in Musica", svoltosi presso la Sala Consiliare del Comune di Noicattaro (BA) lo scorso 3 maggio.Michele De Rosa, chitarra elettrica ha raggiunto il primo posto assoluto con punti 98/100; Domenico Di Pinto, al pianoforte ha conseguito il primo posto assoluto con punti 99/100;Andrea Iacca, al pianoforte ha meritato il primo posto Assoluto con punti 100/100 e borsa di studio;Francesco Massaro, al sassofono ha centrato il primo posto assoluto con punti 100/100 con Lode e borsa di studio.Inoltre in occasione del Concorso Nazionale Premio Mozart 2025, Francesco Massaro sempre al sassofono, (da quest'anno é iscritto al corso libero di strumento presso il Conservatorio "N. Piccinni" di Bari -con l'esecuzione della Ciarda di Monti accompagnato al pianoforte dal prof. Alessandro Giusto-), si é esibito durante la serata finale dei giovani talenti presso la sala conferenze del Barion di Bari, vincendo il premio di categoria con punti 100/100 e premio della critica del pubblico presente in sala, aggiudicandosi ben due concerti premio presso prestigioso sale del territorio.L'appartenenza alla "BaldasSound Orchestra", il meraviglioso progetto di ensemble musicale che da circa 9 anni include un elevato numero di piccoli alunni e alunne musicisti dai svariati livelli tecnici (da chi muove i primi passi fino a chi ha giá pregresse esperienza musicali), è dunque il carattere comune di questi ragazzi: le loro soddisfazioni di oggi sono anche l'orgoglio del loro Maestro, prof. Giusto, del Dirigente Scolastico della Baldassarre, dott. Marco Galiano e ovviamente dei loro genitori.