I vaccini alle persone con gravi disabilità: un impegno nazionale dal cuore tranese

Sì chiama Ilaria Mesaroli ed è consigliere Nazionale di ASAMSI, un'Associazione impegnata nella ricerca scientifica sull'Atrofia Muscolare Spinale e nell'aiuto quotidiano a tutte le persone affette da questa patologia e alle loro rispettive famiglie.Con l'Associazione si sta battendo a livello nazionale per fare entrare nel programma di vaccinazioni al più presto tutte le persone con gravi disabilità come è per l'appunto la SMA ed ai loro care giver (colui che assiste).Dopo alcune "belle e incoraggianti" parole espresse da Arcuri qualche settimana fa e che assicurava l'inizio delle vaccinazioni a tali categorie per febbraio, tutto però poi è stato messo in secondo piano."Attualmente vi è un'iniziativa singola della Regione Abruzzo che farà partire la campagna vaccinale proprio per febbraio - scrive la giovane e combattiva Ilaria- e noi come Associazione stiamo sollecitando con diverse pec le singole Istituzioni Regionali al fine di sbloccare al più presto il tutto".Ilaria sorride dal suo profilo Instagram attraverso immagini che vedono la malattia piegata dalla tenacia, dalla gioia di vivere, dalle amicizie, dallo sport e dal suo adorato mare: ma le difficoltà sono enormi, lo sappiamo tutti, rese oggi ancora più complicate dal Covid.Sostenere l' associazione attraverso l'opinione pubblica è un dovere morale nei confronti non solo di chi vive con disabilità ma anche di chi assiste ammalati e disabili più da vicino, per proteggerli. Cosa possiamo fare ? Rumore, probabilmente. Attraverso i social e i media che assolverebbero a una funzione nobile e utile, diffondendo la notizia di una impellente urgenza che riguarda una fascia più fragile fisicamente .L'esperienza del covid 19 è stata di recente raccontata sui social e dalle testate nazionali dal giovane scrittore e giornalista Jacopo Melio, ricoverato dal primo gennaio e che sta conducendo una campagna simile riguardo i vaccini , che è un appello anche agli scettici: "un vaccino salva voi ma anche me".