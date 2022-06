Il 12,47 dei tranesi ha votato per il referendum

Niente quorum per le modifiche di legge proposte agli italiani

Poiché già dalla mattinata era evidente che il quorum in tutta Italia - perché il risultato del referendum fosse valido - non si sarebbe raggiunto, l'attenzione era comunque sulle percentuali dei votanti nelle varie città.Ebbene, alle 23.00, a chiusura dei seggi, l'affluenza rilevate nelle 54 sezioni di Trani é stata del 12,47%, pari a 5.627 elettori su 45.138 aventi diritto.Il risultato influisce al ribasso nella media italiana che vede una affluenza al 20,8%: mai così bassa, ha votato un italiano su cinque. C'è comunque da considerare che a Trani il referendum non era abbinato alle elezioni amministrative.