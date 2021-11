"Il benessere del lavoratore nell'era post-Covid19" è il tema di grande sensibilità economico-sociale al centro del convegno che si terrà a Trani a Palazzo San Giorgio (via San Giorgio, 26) il prossimo 23 novembre, dalle ore 9,30 alle 12,00, organizzato dalla Staff Welfare Srl, società specializzata nel welfare aziendale, in partnership con Studio Assi.Durante la conferenza, che sarà moderata da Diego Di Tondo, si analizzerà la progressiva crescita del welfare aziendale sempre più diretto a colmare le deficienze del welfare state nell'era post-pandemica. Al convegno interverranno illustri relatori, da Giovanni Assi, professionista esperto in materie di lavoro e welfare, al prof. Vincenzo Bavaro, docente di diritto del lavoro all'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, dal prof. Giuseppe Salvatore Simone, docente di diritto privato all'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, al professor Gaetano Veneto, presidente del Centro studi di Diritto dei lavori, Michele Stella, AD Staff Welfare Srl. All'appuntamento parteciperà anche l'assessore regionale con deleghe alla formazione professionale e alle politiche del lavoro, Sebastiano Leo.«Nel pieno della pandemia sono risultati vincenti alcuni aspetti di welfare contrattuale e aziendale come smart working, supporti sanitari, polizze a copertura del ricovero per Covid-19» dichiara il dott. Giovanni Assi. «È in atto ormai da anni un cambiamento culturale che sta portando ad un ripensamento dei modelli di organizzazione del lavoro e dei rapporti tra lavoratori e aziende».