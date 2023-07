Il campetto di via Gisotti affidato temporaneamente all'Avis

Con determina dell'Area Affari Generali - Servizi alle Persone Ufficio Sport, Turismo e Cultura, avente per oggetto: "Affidamento temporaneo a titolo gratuito dei servizi per la gestione del campetto sito a Trani in via Gisotti, denominato "La Gabbia" fino ad assegnazione dello stesso da parte del Comune di Trani", il dirigente dott. Alessandro Attolico, vista "la richiesta di gestione a titolo gratuito sino all'assegnazione da parte del Comune di Trani della Gabbia sita a Trani in via Gisotti - Playground Trani – Basket, presentata dalla Avis comunale odv sez. "A. Menga" con l'impegno nella gestione della normale e piccola manutenzione, col fine di promuovere lo sport, le iniziative sociali, la promozione dello sport"; premesso che con Determinazione Dirigenziale del 21 luglio scorso si è dato corso alla procedura di evidenza pubblica con l'approvazione dell'Avviso pubblico e la raccolta delle manifestazioni di interesse per l'affidamento temporaneo dei servizi di custodia, pulizia e piccola manutenzione della struttura; "tenuto conto della necessità di salvaguardare la struttura pubblica di via Gisotti da atti vandalici che deturpano un bene comune cui l'Amministrazione ha volontà di riattivare nel più breve tempo possibile; constatato che, è intendimento di questa Amministrazione affidare il servizio temporaneo di custodia e pulizia e piccola manutenzione del campetto ad Associazioni Sportive o appartenenti al Terzo Settore operanti nel territorio comunale, previa acquisizione di loro disponibilità mediante pubblicazione di avviso pubblico, ha così ritenuto "di affidare a titolo gratuito e in via temporanea, sino all'espletamento del relativo all'avviso pubblico, all'Avis "A. Menga" i servizi di custodia, pulizia e piccola manutenzione del campetto sino all'espletamento del relativo avviso pubblico, mediante apposita convenzione da redigersi in forma privatistica.