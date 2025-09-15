basket
"Tuttanaltrastoria": nasce la prima social community del basket pugliese

Un nuovo progetto digitale unisce società, giocatori, dirigenti e appassionati in un racconto corale che celebra la pallacanestro pugliese, tra memoria, passione e futuro

Una novità assoluta arriva nel panorama sportivo regionale: nasce TUTTANALTRASTORIA, la prima social community interamente dedicata al basket pugliese. Un progetto innovativo, pensato per i social network, con l'obiettivo di connettere e valorizzare la grande comunità della palla a spicchi in Puglia: società, giocatori, allenatori, arbitri, dirigenti e appassionati.

Il nome scelto non è casuale: il cuore dell'iniziativa saranno infatti le storie. Storie di chi ha contribuito e contribuisce a far crescere la pallacanestro pugliese, dai protagonisti in campo a coloro che, dietro le quinte, ogni giorno si impegnano per alimentare la passione cestistica.

Rubriche tematiche, volti, esperienze
TUTTANALTRASTORIA proporrà rubriche periodiche dedicate ai giovani talenti, ai campioni del passato e del presente, a progetti di inclusione sociale, fino ai "custodi" della tradizione sportiva: figure preziose, spesso poco raccontate, ma ben note a chi frequenta i palazzetti.

Il progetto farà leva su tutte le forme di comunicazione digitale più moderne – foto, video, reels, storie e contenuti multimediali curati dalla redazione e da alcuni "basket influencer" – per stimolare dibattito, confronto e partecipazione all'interno della comunità cestistica regionale.

«TUTTANALTRASTORIA non sarà una fonte di cronache sportive – spiegano i fondatori Rino Porro, giornalista ed esperto di comunicazione, e Luigi Sanna, avvocato e dirigente sportivo – ma una nuova voce, un viaggio celebrativo e nostalgico tra passato e presente raccontato con uno sguardo innovativo. Sulle nostre pagine social racconteremo un altro basket, fatto di volti, di passione, di inclusione e di "eroi" silenziosi che mandano avanti il movimento, senza dimenticare le giovani promesse, che rappresentano il futuro».

Come contribuire
Gli utenti potranno diventare parte attiva della community contribuendo con segnalazioni, curiosità e contenuti originali, da inviare tramite in direct message sui profili Facebook e Instagram di TUTTANALTRASTORIA o via mail a info@tuttanaltrastoria.it.
