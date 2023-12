Il centro Jobel piange Nicola Di Tacchio: "Tutto quello che siamo è stato accarezzato da lui"

Risveglio triste per la Locanda e il teatro del Giullare, per tutti i servizi e progetti della Cooperativa Sociale Promozione Sociale e Solidarietà e per tutte le realtà che sono collegate al Centro JobelPochi come lui hanno dedicato, e per molto tempo in maniera totalmente gratuita, vita, impegno, sacrifici al Centro Jobel: praticamente tutto quello che siamo oggi è stato sfiorato, accarezzato, vissuto da lui!Nonostante qualche acciacco, anche serio, fino a poche settimane fa imperterrito, era nel centro Jobel ad adempiere ai suoi soliti compiti... ma da "testardo" da un lato e da grande esempio di tenacia, responsabilità e lavoro dall'altro (esempio da cui tutti dovremmo trarre ispirazione!) era al solito posto...Oggi abbiamo perso un pezzo di storia, di nostra storia a cui tutti dobbiamo un pò... Di Nicola porteremo il ricordo della sua cordialità, disponibilità e discrezione per questo con la tristezza nel cuore ma con la gratitudine per averlo incontrato gli auguriamo un sereno viaggio nell'eternità.