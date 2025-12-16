Centro Socio Educativo Foto credits" />
Il Centro Socio Educativo "Il Pineto" in festa per il Natale

Giovedì 18 dicembre Santa Messa di Auguri in sede

Trani - martedì 16 dicembre 2025
Il Presidente Franco De Feudis del Centro Socio Educativo "Il Pineto" di Trani, come ogni anno invita amici e sostenitori presso la propria sede, via A. M. di Francia 189, per Santa messa di Natale che sarà celebrata da Padre Sabino Maldera, parroco della Chiesa Santuario della Madonna di Fatima a Trani. La funzione si terrà giovedì 18 dicembre alle ore 17.00 . Al termine i ragazzi, con i volontari, eseguiranno dei canti augurali, e a seguire dolcetti natalizi per tutti.
