Il "Circolo scacchistico Giuseppe Dell'Erba" di Trani al 𝘀𝘂𝗽𝗲𝗿 𝗧𝗼𝗿𝗻𝗲𝗼 𝗚𝗶𝗼𝘃𝗮𝗻𝗶𝗹𝗲 di Noicattaro

6 foto Circolo scacchistico Dell'Erba - Trani

Lo scorso 22 febbraio la cittร di Noicattaro ha ospitato un prestigiosoche ha visto scacchisti provenienti, oltre 80 i partecipanti, da Foggia fino a Lecce sfidarsi per la ๐ช๐ฎ๐š๐ฅ๐ข๐Ÿ๐ข๐œ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐š๐ฅ๐ฅ๐ž ๐ ๐ข๐ง๐š๐ฅ๐ข ๐๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ๐ข. I migliori giocatori del panorama regionale, suddivisi nelle fasce di etร U18, U16, U14, U12, U10 e U8 si sono affrontati in cinque avvincenti turni. A rappresentare ๐“๐ซ๐š๐ง๐ข ed il "erano presenti ๐€๐ฅ๐ž๐ฌ๐ฌ๐š๐ง๐๐ซ๐จ ๐‚๐ฎ๐ซ๐œ๐ข (๐”๐Ÿ๐Ÿ’), ๐‚๐š๐ซ๐ฅ๐จ ๐Œ๐ฎ๐œ๐ข๐š๐œ๐œ๐ข๐š (๐”๐Ÿ๐Ÿ), ๐’๐š๐ซ๐š ๐‹๐š๐œ๐š๐ฅ๐š๐ฆ๐ข๐ญ๐š (๐”๐Ÿ๐ŸŽ) ๐žd ๐€๐ฅ๐›๐ž๐ซ๐ญ๐จ ๐ ๐š๐ ๐ ๐ข๐š๐ง๐ข (๐”๐Ÿ–), accompagnati dagli infaticabilii, che li seguono da alcuni mesi nel percorso "Winter Chess - Arrivano i Piccoli!". Nonostante sia per loro l'esordio in un torneo di questo livello, i ragazzi hanno tutti ben figurato.Ha brillato il notevole ๐ญ๐ž๐ซ๐ณ๐จ ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ญ๐จ ๐๐ข ๐€๐ฅ๐›๐ž๐ซ๐ญ๐จ, che ha avuto modo di confrontarsi per la prima volta con ragazzi che hanno giร raccolto esperienza a livello non solo regionale ma anche nazionale. Una ๐›๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐ฏ๐ž๐ญ๐ซ๐ข๐ง๐š ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ญ๐ฎ๐ญ๐ญ๐š ๐ฅ๐š ๐œ๐จ๐ฆ๐ฎ๐ง๐ข๐ญ๐šฬ€ ๐ฌ๐œ๐š๐œ๐œ๐ก๐ข๐ฌ๐ญ๐ข๐œ๐š ๐ฉ๐ฎ๐ ๐ฅ๐ข๐ž๐ฌ๐ž, che si รจ raccolta numerosa come giร aveva fatto poche settimane fa a Lecce e si prepara al