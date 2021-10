Il Comune di Trani aderisce alla rete Dafne, il servizio di assistenza alle vittime di reato

Il Comune di Trani ha aderito alla Rete Dafne, un servizio di assistenza alle vittime di reato, il quale, mediante la sottoscrizione di protocolli di intesa, estende le attività su tutto il territorio regionale.Al fine di garantire interventi efficaci e personalizzati è previsto il coinvolgimento di tutte le realtà associative presenti sul territorio che, pur non aderenti alla rete, abbiano desiderio di conoscere ed approfondire le tematiche oggetto degli incontri ed i servizi offerti da Rete Dafne Puglia e dal Centro di Giustizia Riparativa.Queste realtà saranno affiancate dal personale della Cooperativa Crisi, in un percorso di informazione e formazione. A tal fine, l'Amministrazione rivolge l'invito alle associazioni attive sul territorio ad inviare una mail di disponibilità all'indirizzo puglia@retedafne.it affinché la cooperativa Crisi possa prendere contatti e proporre loro un percorso di informazione e conoscenza reciproca.Il percorso proposto si articolerà in 2 incontri in modalità remota, nelle giornate di mercoledì 13 e mercoledì 20 ottobre, dalle ore 15 alle 17. Gli incontri verteranno sui seguenti temi: il modello operativo di Rete Dafne (Il primo contatto, l'accoglienza e l'accompagnamento ai servizi; discussione di casi clinici); il centro di giustizia riparativa (costruire comunità riparative).