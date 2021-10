Il Comune di Trani cerca sei istruttori tecnici a tempo determinato per sei mesi

I lavoratori saranno somministrati, in regime di lavoro interinale, dalla società ETJCA con sede a Barletta (tel 0883.760112, etjca@pec.etjca.it), in virtù di un accordo quadro definito, a seguito di procedura negoziata, a giugno scorso. I soggetti che siano interessati ad avanzare la propria candidatura potranno iscriversi presso la predetta Agenzia di lavoro interinale, presentando il proprio curriculum a partire dalle ore 14 di oggi ed entro le ore 12 di lunedì 18 ottobre 2021.

Tra i requisiti richiesti, l'essere in possesso del titolo di studio di diploma di Istituto Tecnico settore Tecnologico indirizzo "Costruzioni, Ambiente, Demanio e Territorio", diploma di geometra, diploma di perito industriale e dell'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra o di perito industriale.

Sono altresì ammessi i candidati, che pur in mancanza dei titoli di studio ed abilitazione di cui al precedente paragrafo, siano in possesso dell'abilitazione all'esercizio di una delle seguenti professioni: geometra laureato, perito industriale laureato per l'edilizia, ingegnere civile e ambientale (sezione A o sezione B), architetto junior o senior, pianificatore junior o senior, paesaggista, conservatore. Inoltre è richiesto l'essere in possesso di esperienza nel campo della progettazione, direzione, contabilizzazione, sicurezza e collaudo in materia di lavori, servizi di manutenzione e forniture di beni, predisposizione di pratiche edilizie, paesaggistiche, ambientali, demaniali e di possedere nozioni di urbanistica e pianificazione territoriale.

L'Agenzia di lavoro interinale, sulla base delle candidature pervenute, selezionerà una rosa di candidature, pari al triplo dei posti da coprire, predisponendo una scheda descrittiva e di sintesi per ciascun candidato, che non permetta di risalire alle sue generalità. Le schede saranno rimesse ai dirigenti dell'area lavori pubblici e dell'area urbanistica, cui afferisce il fabbisogno di somministrati, affinché gli stessi operino la scelta del profilo ritenuto più adatto.

Ogni altra informazione potrà essere richiesta direttamente all'Agenzia di lavoro interinale ETJCA, responsabile delle procedure relative all'avviso e titolare dei rapporti di lavoro da instaurarsi

Nelle more dell'espletamento del concorso pubblico per la copertura, con rapporto di ruolo a tempo pieno, di 6 posti nel profilo professionale di Istruttore tecnico Categoria C, il Comune di Trani attiva la somministrazione a tempo determinato di 6 figure di Istruttore tecnico, categoria C, per la durata di 6 mesi.