Il Consiglio Comunale di Trani ritorna in aula fra polemiche e veleni

La politica tranese sta vivendo ore di grande fibrillazione. L'esito delledel 23 e 24 novembre, ha innescatoche complicano fortemente lo scenario in vista delle amministrative di maggio 2026, con un centro destra che a Trani rialza il capo. Lain salute al 9,59% e superache fermatasi al 7,58% avrà bisogno di fare un tagliando politico per ricompattarsi.Atteso, ma non nelle proporzioni registrate, il risultato diche con il 23,20% è il primo partito a Trani trainato da uno strepitosoche, la sua campagna elettorale è stata chirurgica,è il candidato più suffragato ed ora attende di gioire in pienezza alla conferma ufficiale della sua elezione.Il centro sinistra invece sembra in affanno, al netto della straordinaria affermazione diche nonostante la flessione dei voti cittadini, circa mille in meno rispetto a cinque anni fa,incassa oltre 8.000 preferenze personali nella Bat a conferma di un lavoro a forte vocazione di un territorio che va oltre i confini tranesi. Ilè la seconda forza, solido il suo 22,45%, un risultato dal quale ripartire per costruire una coalizione di centro sinistra competitiva per le amministrative, un risultato che è da considerarsi in ogni caso buono solo a tener conto della cospicua migrazione di voti verso altre liste di coalizione.La campagna elettorale per le amministrative di primavera si preannuncia quindi fin d'ora, già segnata, ad esempio, da veti incrociati sui probabili candidati sindaco e lotte intestine già emerse durante la formazione delle liste regionali. Si registrano i primi movimenti: da un lato ci sono "patti federativi tranesi" improbabili e che nascono già morti, dall'altro la nascita di nuove espressioni politiche, ma che sanno di naftalina, create ad hoc con i soliti cambi di casacca da parte di candidati in cerca di visibilità e successo, rancorosa rivincita personale ed al diavolo il "bene comune."A inasprire il clima politico si sono aggiunte leinnescate dalla recenteapprovata in Consiglio Comunale il 27 novembre. In particolare, lo stanziamento diper le imminenti festività che ha sollevato un vero e proprio polverone, generando la pesante accusa di "marchetta elettorale" ed un immediato effetto anche sul fronte delle future alleanze per le amministrative: il, per voce del Capogruppo, si è nettamenteda un possibile "campo largo" di marca tranese, segnando una distanza politica inequivocabile.Ilintanto si riunirà quindi oggi,, in, per discutere i punti all'Ordine del Giorno non affrontati durante la seduta del 27 novembre scorso. La precedente convocazione era stata sospesa, anche qui qualcuno ha storto il naso, su suggerimento del Sindacoperchèin corso di seduta c'erano state diverse assenze di consiglieri per motivi personali,unasospensione validata dalla: erano presenti solo 14 consiglieri, al di sotto del minimo richiesto di 17.L'attenzione odierna asi concentra su 9 punti in discussione, due in particolare rivestono un interesse primario per la cittadinanza e per le finanze comunali:L'O.d.G include anche delibere relative all'urbanistica, all'aggiornamento dei programmi di spesa e al riconoscimento di debiti fuori bilancio:Per la ripresa della seduta odierna (1° dicembre) sarà sufficiente la presenza di soli 11 consiglieri per raggiungere il numero legale, tuttavia nonostante il requisito minimo, l'ambiente politico tranese resta teso. Voci di corridoio e "cassandre" politiche suggeriscono che "mal di pancia" e urgenze dell'ultimo minuto potrebbero mettere a rischio persino questo minimo sindacale, rendendo l'esito incerto: vedremo.