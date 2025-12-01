Comune di Trani: tariffe immobili e impianti sportivi
Comune di Trani: tariffe immobili e impianti sportivi
Politica

Il Consiglio Comunale di Trani ritorna in aula fra polemiche e veleni

Seduta in seconda convocazione, focus su aliquote IMU 2026 e nuova sede della Polizia Locale

Trani - lunedì 1 dicembre 2025 07.50
La politica tranese sta vivendo ore di grande fibrillazione. L'esito delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre, ha innescato scossoni politici che complicano fortemente lo scenario in vista delle amministrative di maggio 2026, con un centro destra che a Trani rialza il capo. La Lega è in salute al 9,59% e supera Forza Italia che fermatasi al 7,58% avrà bisogno di fare un tagliando politico per ricompattarsi.

Atteso, ma non nelle proporzioni registrate, il risultato di Fratelli d'Italia che con il 23,20% è il primo partito a Trani trainato da uno strepitoso Andrea Ferri che, la sua campagna elettorale è stata chirurgica, è il candidato più suffragato ed ora attende di gioire in pienezza alla conferma ufficiale della sua elezione.

Il centro sinistra invece sembra in affanno, al netto della straordinaria affermazione di Debora Ciliento che nonostante la flessione dei voti cittadini, circa mille in meno rispetto a cinque anni fa, incassa oltre 8.000 preferenze personali nella Bat a conferma di un lavoro a forte vocazione di un territorio che va oltre i confini tranesi. Il Partito Democratico è la seconda forza, solido il suo 22,45%, un risultato dal quale ripartire per costruire una coalizione di centro sinistra competitiva per le amministrative, un risultato che è da considerarsi in ogni caso buono solo a tener conto della cospicua migrazione di voti verso altre liste di coalizione.

La campagna elettorale per le amministrative di primavera si preannuncia quindi fin d'ora complessa e velenosa, già segnata, ad esempio, da veti incrociati sui probabili candidati sindaco e lotte intestine già emerse durante la formazione delle liste regionali. Si registrano i primi movimenti: da un lato ci sono "patti federativi tranesi" improbabili e che nascono già morti, dall'altro la nascita di nuove espressioni politiche, ma che sanno di naftalina, create ad hoc con i soliti cambi di casacca da parte di candidati in cerca di visibilità e successo, rancorosa rivincita personale ed al diavolo il "bene comune."

A inasprire il clima politico si sono aggiunte le polemiche infuocate innescate dalla recente variazione di bilancio approvata in Consiglio Comunale il 27 novembre. In particolare, lo stanziamento di 585.000 euro per le imminenti festività che ha sollevato un vero e proprio polverone, generando la pesante accusa di "marchetta elettorale" ed un immediato effetto anche sul fronte delle future alleanze per le amministrative: il Movimento 5 Stelle, per voce del Capogruppo Vito Branà, si è nettamente defilato da un possibile "campo largo" di marca tranese, segnando una distanza politica inequivocabile.

Il Consiglio Comunale di Trani intanto si riunirà quindi oggi, 1° dicembre, in seconda convocazione alle ore 16:00, per discutere i punti all'Ordine del Giorno non affrontati durante la seduta del 27 novembre scorso. La precedente convocazione era stata sospesa, anche qui qualcuno ha storto il naso, su suggerimento del Sindaco Amedeo Bottaro perchè in corso di seduta c'erano state diverse assenze di consiglieri per motivi personali, una sospensione validata dalla mancanza del numero legale: erano presenti solo 14 consiglieri, al di sotto del minimo richiesto di 17.

L'attenzione odierna a Palazzo Palmieri si concentra su 9 punti in discussione, due in particolare rivestono un interesse primario per la cittadinanza e per le finanze comunali:
  1. Approvazione aliquote anno 2026 dell' IMU (Punto 8). Il Consiglio sarà chiamato ad approvare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria che saranno applicate per l'anno 2026, una delibera importante poiché definisce la pressione fiscale sui beni immobiliari e incide direttamente sul bilancio delle famiglie e delle imprese.
  2. Acquisizione di un immobile da adibire a sede Polizia Locale (Punto 10). Di grande importanza l'approvazione dell'acquisizione al patrimonio indisponibile dell'ente comunale dell'immobile ubicato in via Tasselgardo, oggetto di una proposta di transazione dalla ditta Veronico. Il provvedimento che era già stato presentato in aula, fu ritirato dall' Amministrazione per approfondimenti, torna ora in Consiglio Comunale per finalizzare un iter che porterà l'immobile ad essere destinato a prossima sede del Comando di Polizia Locale di Trani, un passo fondamentale per migliorare l'operatività del Corpo e la logistica dei servizi di prossimità, una che l'Amministrazione ritiene essenziale.
L'O.d.G include anche delibere relative all'urbanistica, all'aggiornamento dei programmi di spesa e al riconoscimento di debiti fuori bilancio:
  • Edilizia e Urbanistica (Punti 6, 7): Verranno esaminati l'approvazione di uno schema di convenzione per il rilascio di un permesso di costruire convenzionato per una villa bifamiliare in "zona residenziale di completamento speciale a bassa densità" e la perimetrazione del comparto urbanistico As/4 (Zona di Recupero Territoriale).
  • Programmazione (Punto 9): Sarà votato l'aggiornamento del Programma triennale degli acquisti, forniture e servizi per il periodo 2025/2027 e del relativo elenco annuale per il 2025.
  • Riconoscimento Debiti Fuori Bilancio (Punti 11, 12, 13, 14): Una serie di punti è dedicata al riconoscimento e alla regolarizzazione di debiti fuori bilancio, derivanti da sentenze sfavorevoli al Comune, tra cui quelle del Giudice di Pace di Trani, del Tribunale civile di Lecce e della Corte d'Appello di Bari.
Per la ripresa della seduta odierna (1° dicembre) sarà sufficiente la presenza di soli 11 consiglieri per raggiungere il numero legale, tuttavia nonostante il requisito minimo, l'ambiente politico tranese resta teso. Voci di corridoio e "cassandre" politiche suggeriscono che "mal di pancia" e urgenze dell'ultimo minuto potrebbero mettere a rischio persino questo minimo sindacale, rendendo l'esito incerto: vedremo.
  • Consiglio Comunale
Altri contenuti a tema
Il Consiglio Comunale approva la variazione di Bilancio 2025-2027: più risorse per sociale, ambiente e sviluppo locale Il Consiglio Comunale approva la variazione di Bilancio 2025-2027: più risorse per sociale, ambiente e sviluppo locale Riallocati oltre 6 milioni di euro per potenziare welfare, gestione ambientale, istruzione e turismo
Il Consiglio Comunale approva all'unanimità il "Piano per il diritto allo studio", annualità 2026 Il Consiglio Comunale approva all'unanimità il "Piano per il diritto allo studio", annualità 2026 Un investimento nel futuro di 4.595 studenti per costruire una vera "Comunità Educante" coesa e inclusiva
Convocato il Consiglio comunale di Trani: ordine del giorno del 25 novembre Convocato il Consiglio comunale di Trani: ordine del giorno del 25 novembre Dimissioni di Antonio Befano, interrogazioni su permessi di costruire, erosione della Villa Comunale e altri temi cruciali per la città
Furto al Sacro al Cuore, la proposta di Di Leo unisce il Consiglio: «Documento congiunto per condannare il gesto» Furto al Sacro al Cuore, la proposta di Di Leo unisce il Consiglio: «Documento congiunto per condannare il gesto» La Conferenza dei Capigruppo accoglie l’iniziativa del consigliere della Lega
A Trani consiglio comunale decisivo per il bilancio comunale A Trani consiglio comunale decisivo per il bilancio comunale Attesa per le scelte su Polizia Locale, verde pubblico e tenuta della maggioranza
19 Verso le amministrative: le liste civiche si uniscono per un progetto condiviso Verso le amministrative: le liste civiche si uniscono per un progetto condiviso Al via un percorso aperto e partecipato nel segno dell'ascolto e del bene comune
"Sventato blitz in Consiglio comunale", Vito Branà scrive sul social "Sventato blitz in Consiglio comunale", Vito Branà scrive sul social Ritirato dalla maggioranza il provvedimento di variazione del DUP finalizzato all'aumento di organico dirigenziale in AMIU
Il Consiglio Comunale di Trani chiede al Governo il riconoscimento dello Stato di Palestina Il Consiglio Comunale di Trani chiede al Governo il riconoscimento dello Stato di Palestina Approvata la mozione presentata dal consigliere Luca Morollo di Puglia Solidale e Verde
Adriatica Trani: successo per 3-1 contro la Volley Academy SGR
1 dicembre 2025 Adriatica Trani: successo per 3-1 contro la Volley Academy SGR
Trani-Bisceglie, pubblicata la nuova "Carta dei Servizi Sociali "
1 dicembre 2025 Trani-Bisceglie, pubblicata la nuova "Carta dei Servizi Sociali"
Bagni chimici per il mercato settimanale a Trani
1 dicembre 2025 Bagni chimici per il mercato settimanale a Trani
Comune di Trani, bando per il chiosco di "Piazza Vittime 11 Settembre 2001 "
1 dicembre 2025 Comune di Trani, bando per il chiosco di "Piazza Vittime 11 Settembre 2001"
Trani: il Circolo Cignarelli contro il Piano delle Coste
1 dicembre 2025 Trani: il Circolo Cignarelli contro il Piano delle Coste
Hub Portanova a Trani le "Visioni Galattiche sulla Giustizia Climatica "
1 dicembre 2025 Hub Portanova a Trani le "Visioni Galattiche sulla Giustizia Climatica"
Cede un tombino in Piazza della Repubblica a Trani: persona soccorsa dal 118
30 novembre 2025 Cede un tombino in Piazza della Repubblica a Trani: persona soccorsa dal 118
Incidente tra auto e moto su via delle Forze Armate: traffico bloccato e tre persone soccorse
30 novembre 2025 Incidente tra auto e moto su via delle Forze Armate: traffico bloccato e tre persone soccorse
Il Trani allunga a +13, Moscelli: “Prestazione negativa, atteggiamento sbagliato, ma ci godiamo il primato”
30 novembre 2025 Il Trani allunga a +13, Moscelli: “Prestazione negativa, atteggiamento sbagliato, ma ci godiamo il primato”
1
Trani saluta la “Casa della Frutta”: si chiude dopo 31 anni una storia di lavoro, famiglia e comunità
30 novembre 2025 Trani saluta la “Casa della Frutta”: si chiude dopo 31 anni una storia di lavoro, famiglia e comunità
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.