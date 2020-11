Il Covid miete un'altra vittima a Trani: è una giovane donna di 41 anni.

Aveva dei problemi di salute ma non le avrebbero impedito di crescere il suo piccolo, di soli quattordici mesi. Ricoverata nell'ospedale di Barletta, la giovane donna nella mattinata non ce l'ha fatta per complicanze dovute al Covid -19. Il calvario della quarantunenne tranese Antonia Abbatangelo, per tutti Antonietta, è iniziato giovedì della scorsa settimana, quando con febbre e tosse i suoi parenti l'hanno accompagnata in Pronto Soccorso a Trani dove la stessa non è stata visitata e rimandata a casa.Nella giornata seguente, su indicazione del medico curante, i parenti l'hanno accompagnata in Pronto Soccorso a Barletta dove ha trascorso in esterno circa undici ore prima del suo turno. Da quel momento la famiglia è riuscita a ricevere solo scarse e confuse notizie, fino alla telefonata di questa mattina che ne annunciava il decesso. Antonietta era mamma di un bambino di quattordici mesi; a suo marito e ai suoi cari, tutti in isolamento pur risultati negativi al tampone, il covid toglie anche la possibilità di assistere al suo funerale per ovvi motivi precauzionali. Per questo motivo, in accordo con la nostra redazione, la celebrazione sarà trasmessa domani in diretta su Traniviva a partire dalle 10,00.