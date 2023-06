Il decreto del nuovo Consiglio Pastorale Diocesano

L'Ufficio diocesano di Cancelleria ha reso noto il decreto di S.E. Mons. Leonardo D'Ascenzo con il quale costituisce il nuovo Consiglio Pastorale Diocesano (CPD).Nel documento - recante la data del 2 giugno 2023, Solennità di S. Nicola il Pellegrino, Patrono dell'Arcidiocesi -, controfirmato anche dal Cancelliere diocesano don Francesco Mastrulli, L'Arcivescovo scrive «completate le procedure per la designazione dei membri costituenti il Consiglio Pastorale Diocesano a norma dell'art. 4 dello Statuto diocesano e degli artt. 2 e 5 dell'annesso Regolamento del predetto organismo di partecipazione; in virtù della Nostra Potestà Ordinaria, col presente decreto, costituiamo il Consiglio Pastorale diocesano per il prossimo quinquennio così composto … Con l'augurio di adempiere fedelmente i delicati e importanti compiti affidati al Consiglio con sapiente discernimento, sempre illuminati dallo Spirito Santo, auguro ai membri un proficuo lavoro pastorale, affidandoli alla protezione della Beata Vergine Maria e dei Santi Patroni dell'Arcidiocesi di Trani - Barletta - Bisceglie».Di seguito i componenti del Consiglio Pastorale Diocesano:Sac. Pellegrini SergioVicario generale,Sac. Delcuratolo Cosimo DamianoVicario per il Clero,Mons. Pavone GiuseppeModeratore di Curia,Sac. Lops GaetanoCoordinatore della zona pastorale "S. Nicola il Pellegrino" di Trani,Sac. Doronzo FrancescoCoordinatore della zona pastorale "S. Ruggero" di Barletta,Sac. Abbascià GiuseppeCoordinatore della zona pastorale "Santi Mauro, Sergio e Pantaleo" di BisceglieSac. Maldera AntonioCoordinatore della zona pastorale "S. Cataldo" di Corato,Sac. Grosso NicolaCoordinatore della zona pastorale "SS. Salvatore, Madonna di Loreto, San Ferdinando Re" di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e TrinitapoliSac. Colamartino FabrizioPresbitero rappresentante del Consiglio Presbiterale,Diac. Diella AntonioDiacono permanente eletto della comunità dei diaconi permanenti della diocesi,Padre Milillo Francesco ofm cap.Religioso eletto dalla Consulta diocesana per la Vita consacrataSig.ra CAMASTRA PalmaConsacrata eletta dalla Consulta diocesana per la Vita consacrataSig. Napoletano MicheleRappresentante del Servizio diocesano di Pastorale giovanileSig.ra Lovreglio Anna CinziaRappresentante del Servizio diocesano di Pastorale giovanileSig. Tridente LiborioMembro della sezione Famiglia e VitaSig.ra Albino FeliciaMembro della sezione Famiglia e VitaSig. MASTROGIACOMO FrancescoMembro rappresentante della Consulta per le Aggregazioni Laicali C.D.A.L.Sig.ra GENTILE BarbaraMembro rappresentante della Consulta per le Aggregazioni Laicali C.D.A.L.Sig.ra CASTALDO GiorgiaRappresentante laico eletto dal Consiglio Pastorale Zonaledella zona "S. Nicola il Pellegrino" di Trani,Sig.ra PICCOLO AngelaRappresentante laico eletto dal Consiglio Pastorale Zonaledella zona pastorale "S. Ruggero" di Barletta,Sig. PANICO CarmineRappresentante laico eletto dal Consiglio Pastorale Zonaledella zona "Santi Mauro, Sergio e Pantaleo" di Bisceglie,Sig. CASCARANO VitantonioRappresentante laico eletto dal Consiglio Pastorale Zonaledella zona "S. Cataldo" di Corato,Sig.ra DE FACENTIS AnnalisaRappresentante laico eletto dal Consiglio Pastorale Zonale"SS. Salvatore, Madonna di Loreto, San Ferdinando Re" di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e TrinitapoliSig.ra STEFANACHI StefaniaRappresentante eletta dell'ambito pastoraleSettore Profezia-EvangelizzazioneSig. DE ROBERTIS GiuseppeRappresentante eletto dell'ambito pastoraleSettore Liturgia e santificazioneSig. LA NOTTE LuigiRappresentante eletto dell'ambito pastoraleSettore Diakonia e Testimonianza della carità