Il dialetto, voce dell'identità: al Mimesis un viaggio nelle lingue del territorio. Foto Tonino Lacalamita
Il dialetto, voce dell'identità: al Mimesis un viaggio nelle lingue del territorio

In occasione della Giornata Nazionale, una serata di ascolto curata da Franco Pagano. Introduzione di Gaetano Ermito, ingresso su prenotazione

Trani - sabato 17 gennaio 2026 10.50 Comunicato Stampa
In occasione della Giornata Nazionale del Dialetto e delle Lingue Locali, il Teatro Mimesis APS apre le sue porte per una serata speciale dedicata alla riscoperta delle nostre radici linguistiche. L'evento, pensato come un momento di ascolto e riflessione, punta a valorizzare la ricchezza dei territori attraverso le parole che ne hanno scritto la storia.

L'incontro è curato da Franco Pagano e nasce con un obiettivo preciso: esplorare il valore culturale dei dialetti italiani, non considerandoli semplici strumenti di comunicazione folcloristica, ma veri e propri archivi viventi. Custodi di saperi, tradizioni e visioni del mondo, i dialetti rappresentano il codice genetico dell'identità, sia individuale che collettiva.

Ad aprire i lavori sarà l'introduzione di Gaetano Ermito, che traccerà la cornice storica e culturale dell'iniziativa. A seguire, si alterneranno le voci di Giuseppe Bucci, Francesca Carrera, Enzo Cirillo e Giulio Di Filippo. Attraverso i loro contributi, che intrecciano ricerca approfondita ed esperienza personale, il pubblico sarà guidato in un percorso sull'evoluzione delle lingue locali e sul legame indissolubile tra parola e territorio.
L'appuntamento è fissato presso la sede del Teatro Mimesis APS, in via Pietro Palagano 53. L'ingresso è libero, ma data la natura dell'evento è obbligatoria la prenotazione. Dettagli dell'evento:
  • Luogo: Teatro Mimesis APS, Via Pietro Palagano 53
  • Orari: Ingresso pubblico ore 18.30 – Inizio lavori ore 19.00
  • Modalità di accesso: Ingresso libero con prenotazione obbligatoria
  • Info e prenotazioni: 346 825 9618 tl@
