Il dirigente del liceo classico: «Il problema dei turni scolastici è in via di risoluzione»

Social Video 1 minuto Intervista alla dirigente Grazia Ruggiero

Il dirigente scolastico del liceo classico Francesco De Sanctis professoressa Grazia De Ruggiero rassicura sulla prossima risoluzione dei problemi per i quali i ragazzi questa mattina hanno protestato.«È stato esposto il problema di criticità rispetto alla situazione di fabbisogno di aule, anche e soprattutto a causa dell'emergenza pandemica che richiede iniziative e misure che tutelino nel rispetto dei protocolli la salute e sicurezza per gli studenti.A questo si aggiunge un aumento del numero complessivo di alunni e del numero complessivo degli studenti per classe che impone misure e spazi adeguati a gestire tale mutata condizione.Rispetto a questo ci sono delle trattative in corso tra la proprietà della struttura della LUM e l'ente provincia a cui spetta l'organizzazione e del servizio in merito all'edilizia scolastica.Ci sono delle interlocuzioni - ha infine concluso - per garantire anche l'aspetto logistico nell'eventuale trasferimento delle classi che dovranno trasferirsi nella nuova sede e quindi si può dire con certezza che siamo in fase di risoluzione».